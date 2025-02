Borussia Dortmund: Rashford-Hammer endgültig vom Tisch! United-Star findet neuen Klub

Das Transferfenster neigt sich dem Ende und bis auf die Rückholaktion von Salih Özcan hat Borussia Dortmund noch keinen Winter-Transfer getätigt. In den vergangenen Wochen schwirrte vor allem ein Name immer wieder rund um die Strobelallee: Marcus Rashford von Manchester United.

Der Superstar möchte im Winter wechseln, Borussia Dortmund war lange in dem Poker um den Briten involviert. Doch nun ist eine Entscheidung wohl gefallen: Rashford bleibt auf der Insel und wird so nicht zu Schwarz-Gelb wechseln.

Borussia Dortmund: Rashford vor Wechsel zu Aston Villa

Dass der Offensiv-Akteur in diesem Winter wechseln würde, stand schon seit Längerem fest. Nur wohin es Rashford zieht, war lange unklar. Der BVB hätte ihn sicherlich gerne geholt. Doch das finanzielle Paket war schlichtweg nicht zu stemmen.

Nun soll ein anderer Klub zugeschlagen haben: Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano sind sich Manchester United und Aston Villa über eine Leihe einig. Auch der Spieler soll diesem Schritt bereits zugestimmt haben. Noch ist der Deal nicht fix, könnte es aber in den kommenden Stunden werden.

Demnach sollen sich die Klubs derzeit in finalen Verhandlungen über eine Leihe bis Saisonende befinden. Die Leihe soll sehr wahrscheinlich auch eine Kaufoption beinhalten. Auch eine Gehaltsübernahme der „Villans“ sei bereits fest verhandelt worden sein. Somit wird er in Kürze wohl der neue Mitspieler von Ex-Borusse Donyell Malen werden.

BVB vor Transfer-Doppelpack?

Rashford wird also nicht zu Schwarz-Gelb wechseln. Dafür haben die BVB-Bosse zwei andere Spieler an der Angel. Laut „Sky“ sollen die Borussen in den letzten Tagen des Winter-Transferfensters sowohl Rayan Cherki als auch Linksverteidiger Daniel Svensson verpflichten wollen.

Bei beiden Spielern sei man sehr weit, beide Spieler sollen dem BVB bereits zugesagt haben. Nur die Verhandlungen mit den Vereinen laufen noch. Schwarz-Gelb soll jedoch zuversichtlich sein, beide Deals abschließen zu können.