Borussia Dortmund: Juwel-Knall? Top-Klubs lecken sich schon die Finger

Jamie Bynoe-Gittens gehört zweifelsohne zu den größten Talenten bei Borussia Dortmund. Der Youngster konnte sein Können schon in jungen Jahren unter Beweis stellen und hat sich – trotz vieler kleiner Verletzung – tief in das Herz der BVB-Fans gespielt.

Dennoch bekommt Bynoe-Gittens bei Borussia Dortmund nicht die ganz große Chance unter Terzic. Der Brite ist oftmals nur Reservist und hat den dauerhaften Sprung in die Startelf noch nicht gepackt. Für den kommenden Sommer steht tatsächlich ein Wechsel im Raum.

Borussia Dortmund: Youngster weckt offenbar weiter großes Interesse

Viele kleine Verletzungen und nicht das ganz große Vertrauen vom Trainer – die Saison läuft für Bynoe-Gittens alles andere als optimal. Trotz seines enormen Potenzials konnte er sich bislang beim BVB nicht wirklich durchsetzen. Wagt der Youngster nach der Saison also einen Tapetenwechsel?

Laut Transfer–Experte Ekrem Konur sollen gleich drei englische Top-Klubs an dem BVB-Juwel interessiert sein. Sowohl der FC Arsenal als auch der FC Liverpool und Manchester United sollen den Teenager demnach intensiv beobachten und sich seine sportliche Entwicklung genaustens verfolgen.

Zuletzt hieß es, dass die Westfalen ihr englisches Juwel unbedingt weiter beim BVB halten wollen. Dementsprechend wurde Bynoe-Gittens auch mit einem langfristigen Vertrag bis 2028 bei Schwarz-Gelb ausgestattet. Sollte die Entwicklung des 19-Jährigen aber auch weiterhin stocken, scheint ein Abschied in die Heimat zumindest nicht mehr ausgeschlossen.

Bynoe-Gittens nur zweite Geige

Der Flügelstürmer war 2020 aus der Nachwuchsabteilung von Manchester City nach Dortmund gewechselt und hatte als Youngster mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke vor seinen schweren Schulterverletzungen für Furore gesorgt. Dennoch wartet der BVB-Star weiter auf seinen großen Durchbruch.

In der laufenden Saison stand er 14 Mal in der Startelf, jedoch konnte er insgesamt erst zwei Saisontore beisteuern. In der Bundesliga kam Bynoe-Gittens in den letzten Wochen nur als Einwechselspieler zum Einsatz, das letzte Mal stand er Anfang Februar in der Anfangsformation.