Borussia Dortmund: Maatsen im Anflug – doch dieses Detail stört den BVB massiv

Das lange Hin und Her scheint in den kommenden Stunden endlich ein Ende zu finden. Seit knapp zwei Wochen verhandelt Borussia Dortmund nun mit dem FC Chelsea über eine mögliche Leihe von Linksverteidiger Ian Maatsen. Nun soll der Youngster tatsächlich auf dem Weg zu Schwarz-Gelb sein.

Laut übereinstimmenden Medienberichten kommt Maatsen am Mittwoch (10. Januar) in Dortmund an. Der obligatorische Medizincheck soll noch am gleichen Tag folgen. Der Deal könnte also demnächst fix werden – doch ein Detail wird Borussia Dortmund nicht gefallen.

Borussia Dortmund: Keine Kaufoption bei Chelsea-Leihgabe

Seit vielen Tagen stellen sie die BVB-Fans die Frage, ob der Niederländer mit einer Kaufoption oder gar einer Kaufpflicht zu den Westfalens stößt. Die Befürchtungen, dass es sich lediglich um eine sechsmonatige Leihe ohne Option handelt, wurde nun von Transfer-Guru Fabrizio Romano bestätigt.

Weder eine Kaufoption noch eine Kaufpflicht sollen in dem Leihvertrag verankert worden sein. Der Verteidiger wird bis Sommer ausgeliehen und kehrt dann zum FC Chelsea zurück. Die Londoner wollten sich alle Optionen für die Zukunft offen halten.

Doch damit nicht genug: Laut Romano wird Maatsen seinen 2025 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängern, damit der FC Chelsea im Sommer freie Hand für mögliche Ablösesummen hat. Bei einem Restvertrag von nur einem Jahr würde man vermutlich nicht mehr das ganz große Geld für Maatsen bekommen. Mit der Vertragsverlängerung ändert sich das nun. Der neue Vertrag soll jedoch eine Ausstiegsklausel enthalten – die Höhe dieser Klausel ist bisher noch nicht bekannt.

Maatsen schon in Darmstadt dabei?

Dennoch bekommt der BVB – vorerst nur für sechs Monate – einen Verteidiger, der der Mannschaft in jedem Fall weiterhelfen kann. Die Lücke auf der linken Verteidigungsseite ist somit geschlossen. Ob der Neuzugang schon in Darmstadt (Samstag, 13. Januar, 18.30 Uhr) Teil des Aufgebotes von Edin Terzic sein wird, ist noch fraglich.

Zwar hat man Stand jetzt keinen einzigen fitten Linksverteidiger im Kader, doch Maatsen würde wohl maximal einmal mit dem Team trainieren können. Ob Terzic und Co. dann das passende Gefühl für einen Kaderplatz von Maatsen haben, bleibt also abzuwarten.