Borussia Dortmund: Anzeichen verdichten sich – wird ER der Sahin-Nachfolger?

Nuri Sahin ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund! Die Klublegende des BVB musste nach dem 1:2 in Bologna seine Tasche packen. Vorerst übernimmt U19-Coach Mike Tullberg die Profis. Nebenher wird die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger intensiviert.

Dabei scheint sich ein bekannter Name mehr und mehr herauszukristallisieren. Übernimmt ein Ex-Bayern-Coach bei Borussia Dortmund? Er würde eine Menge Bundesliga-Erfahrung als Spieler und Trainer mitbringen.

Borussia Dortmund: Kovac wohl Top-Favorit auf Sahin-Erbe

Niko Kovac dürfte allen Bundesliga-Fans ein Begriff sein. Der 53-Jährige trainierte in Deutschland bereits Eintracht Frankfurt, den FC Bayern und den VfL Wolfsburg. Dazu war er zwei Jahre kroatischer Nationaltrainer und zwei Jahre Chefcoach bei der AS Monaco in Frankreich.

Wird seine nächste Station der BVB? Laut „Bild“ soll er nun der Top-Favorit auf den Trainerstuhl bei den Westfalen sein. Zwischen Kovac und Schwarz-Gelb sollen bereits konkrete Verhandlungen laufen.

Kovac würde dabei wohl vorerst nur als Übergangslösung fungieren. Ihm winke ein Vertrag bis Saisonende, der sich bei erfolgreicher Zusammenarbeit über den Sommer hinaus ausdehnen kann. Dazu würde sein möglicher Co-Trainer bereits eine BVB-Vergangenheit haben.

Kovac-Comeback bei Schwarz-Gelb?

Sollte Kovac letztlich tatsächlich beim BVB landen, würde er wohl einmal mehr seinen Bruder Robert mitbringen. Der Ex-Profi fungierte bei allen Stationen als Co-Trainer seines Bruders. Und Robert Kovac kennt Schwarz-Gelb bereits – er spielte von 2007 bis 2009 für den Revierklub.

Noch ist keine Entscheidung gefallen und auch andere Namen wie Roger Schmidt werden weiter diskutiert. Allerdings scheint Kovac derzeit die Nase vorn zu haben. Bei ihm würden sich die Vereinsbosse vor allem eine schnelle Stabilisierung erhoffen.