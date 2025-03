Borussia Dortmund: Sommer-Abschied? Mega-Angebot für BVB-Star Schlotterbeck

Es ist eine Saison zum Vergessen! Nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Augsburg schwinden die Hoffnungen auf die Champions-League-Qualifikation mehr und mehr. Borussia Dortmund droht der nationale Super-Gau. Einer der ganz wenigen Spieler, der regelmäßig sein Niveau abliefert, ist Nico Schlotterbeck.

Abwehrchef, Leistungsträger und Identifikationsfigur: Schlotterbeck ist spätestens seit dieser Spielzeit der zentrale Akteur bei Borussia Dortmund. Umso härter würde es Schwarz-Gelb treffen, wenn er nach der Saison den Abflug macht. Dies soll unbedingt verhindert werden.

Borussia Dortmund plant Schlotterbeck-Verlängerung

Schlotterbeck ist einer der wenigen Lichtblicke in dieser Spielzeit. Der Innenverteidiger scheut sich nicht vor Verantwortung, geht stets voran und liefert regelmäßig gute Leistungen. Viele Top-Klubs haben den DFB-Kicker bereits auf dem Zettel – vor allem in der Premiere League soll Schlotterbeck ein enorm gutes Standing haben.

Sollte der BVB tatsächlich die Qualifikation für die Champions League oder gar für alle drei internationalen Wettbewerbe verpassen, würde es schwer werden, Schlotterbeck zu halten. Denn ein Spieler von seinem Format hat die Ambitionen, jede Saison in der Königsklasse auflaufen zu können. Allerdings ist sich der BVB bewusst, dass man frühzeitig handeln muss. Dies soll nun passieren.

++ Borussia Dortmund: Ricken-Aussagen lassen BVB-Fans toben – „Hat nichts begriffen“ ++

Laut den „Ruhr Nachrichten“ möchten die Borussen-Bosse den Vertrag mit dem 25-Jährigen unbedingt verlängern. Und das eher früher als später. Der BVB sei bereit, Schlotterbecks Gehalt „deutlich aufzustocken und ihn zu einem der Topverdiener zu machen“.

Schlotterbeck neuer BVB-Kapitän?

Doch dem Innenverteidiger winkt nicht nur eine dicke Verlängerung, sondern auch die Kapitänsbinde. Denn die Vereinsverantwortlichen des BVB sollen mit dem Gedanken spielen, Schlotterbeck auch das Kapitänsamt anzubieten. Emre Can ist derzeit erster Kapitän und Julian Brandt zweiter Kapitän. Doch beide Akteure werden den Verein im Sommer wohl verlassen. Auch Keeper Gregor Kobel, der intern als Führungsfigur gilt, könnte gehen.

Weitere News:

So würde mit Schlotterbeck einer der wenigen Führungsspieler bleiben, das Kapitänsamt ist also eine logische Konsequenz. Noch ist eine Entscheidung von Schlotterbeck nicht gefallen. Die Liste an Interessenten ist lang, das Interesse einiger Top-Klubs groß. Doch trotz der sportlichen Lage fühlt sich der Defensiv-Akteur in Dortmund wohl.