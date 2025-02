Borussia Dortmund wirft Mislintat raus – jetzt stellen sich alle nur diese Frage

Nach vielen Monaten der internen Streitigkeiten und des „Kleinkrieges“ zwischen BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und dem Technischen Direktor Sven Mislintat hat Borussia Dortmund in Person von Sportvorstand Lars Ricken nun durchgegriffen.

Mislintat musste gehen, er musste im Zoff gegen Kehl nun den Kürzeren ziehen. Für viele Fans von Borussia Dortmund war dieser Schritt längst überfällig. Doch eine wichtige Frage lässt Schwarz-Gelb weiter offen.

Borussia Dortmund entlässt Mislintat

Kurz vor dem richtungsweisenden Spiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 08. Februar, 15.30 Uhr), bei dem Niko Kovac erstmals als Borussen-Coach an der Seitenlinie stehen wird, sorgt der BVB mit einem Paukenschlag für Aufsehen. Der Ur-Dortmunder wird ab sofort nicht mehr für den BVB arbeiten.

Schon seit Monaten bestimmen interne Querelen das Verhältnis von Mislintat zu den BVB-Bossen, insbesondere zu Kehl. Es war nur eine Frage der Zeit, bis einer der beiden fliegen würde. Letztlich war es abzusehen, dass Mislintat den Kürzeren ziehen würde. Kehl hingegen ist dadurch der Rücken gestärkt worden.

Wie es bei Schwarz-Gelb auf Direktorenebene nun konkret weiter gehen wird, ist noch unklar. Vorerst werden Kehl und Ricken die sportlichen Geschicke leiten. Unterstützt werden die beiden weiterhin von Hans-Joachim Watzke und Matthias Sammer.

Sucht der BVB nach einem Nachfolger?

Doch wird der BVB sich in Zukunft wieder auf einen Technischen Direktor einlassen? Unklar. Laut der „WAZ“ sehen sich die Schwarz-Gelben mit den Chefscouts Laurent Bussier und Sebastian Krug gut aufgestellt. Dazu herrscht nun – nach dem Mislintat-Aus – eine klare Hierarchie beim BVB.

Ob man sich also wieder einen Technischen Direktor zur Seite holt und das Scouting-Team erweitert, ist noch unklar. In den kommenden Wochen wird diesbezüglich aber wohl keine Entscheidung fallen. Der volle Fokus liegt nun auf dem sportlichen Erfolg in der Rückrunde.