Borussia Dortmund: Pikante Details enthüllt! Entscheidung um Hummels-Zukunft gefallen?

Ein weiteres Jahr bei Borussia Dortmund, der Wechsel ins Ausland oder doch schon das Karriereende? Mit diesen drei Optionen dürfte sich Mats Hummels in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv beschäftigt haben.

Fakt ist: Der Vertrag des Routiniers läuft am Ende der Saison aus und die Zukunft von Hummels ist weiterhin offen. Doch laut „Ruhr Nachrichten“ gibt es nun eine klare Tendenz – sowohl bei den Bossen von Borussia Dortmund als auch bei Hummels selbst.

Borussia Dortmund: Bosse planen weiteres Jahr mit Hummels

Bei Ex-Kapitän und BVB-Legende Marco Reus deutet sich immer mehr eine Trennung im Sommer hin. Bei dem Mittelfeldakteur sei das Karriereende wohl die realistische Option. Für Hummels soll dies jedoch anders aussehen. Denn die BVB-Bosse um Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl sollen den Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern wollen.

++ Borussia Dortmund: Es wird immer konkreter! Rückholaktion bald perfekt? ++

Laut „Ruhr Nachrichten“ befinden sich beide Parteien seit einigen Wochen in intensiven Gesprächen. Eine endgültige Entscheidung soll noch nicht gefallen sein. Doch Hummels soll stark zu einem Verbleib beim BVB tendieren. So ist es realistisch, dass man sich letztlich auf einen weiteren Ein-Jahres-Vertrag einigt.

Hummels liefert starke Saison ab

Ein Hauptgrund für den Plan der BVB-Bosse dürften wohl die Auftritte von Hummels in dieser Saison sein. Aufgrund der Personalnot in der defensiven Zentrale kommt Hummels in fast jedem Spiel zum Einsatz. Dabei weiß er in dieser Saison vollends zu überzeugen. Oftmals ist er derjenige, der der BVB-Defensive Stabilität und Ruhe verleiht.

Weitere News:

Mit seinen Auftritten in dieser Saison hat er sich definitiv für ein weiteres Jahr beim BVB empfohlen. Hummels zeigt, dass er mit seinen 35 Jahren noch topfit und absolut wichtig für Schwarz-Gelb ist. Seine Klasse gepaart mit seiner Erfahrung werden die Westfalen auch in der kommenden Saison gut gebrauchen können.