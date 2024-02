Borussia Dortmund: Irres Reus-Gerücht – folgt er einem Ex-BVB-Star?

Seit Monaten wird darüber spekuliert, wie die Zukunft von Marco Reus aussehen wird. Weiterhin ist unklar, ob der Routinier bei Borussia Dortmund bleiben wird oder sich im Herbst seiner Karriere noch einmal einem neuen Klub anschließt.

Nun machen wilde Gerüchte um einen Wechsel des ehemaligen BVB-Kapitäns die Runde. Angeblich lockt die Türkei den Offensivakteur von Borussia Dortmund. Dabei könnte ein ehemaliger Borusse eine besondere Rolle spielen.

Borussia Dortmund: Meunier als Vermittler für Reus?

Wie die Online-Zeitung „Fotomac“ berichtet, hat Trabzonspor die Fühler nach Reus ausgestreckt. Demnach hat Trainer Abdullah Avci bereits im Januar den Kontakt zu dem BVB-Star gesucht. Im Winter sei der 34-Jährige aber noch nicht bereit für einen Wechsel gewesen.

Dem Bericht zufolge könnte sich das nach der laufenden Spielzeit allerdings ändern. Angeblich soll ausgerechnet Ex-Borusse Thomas Meunier, der im Februar vom BVB zu Trabzonspor gewechselt war, als Vermittler fungieren und versuchen, Reus in die Süper Lig zu locken.

Das wäre ein irrer Wechsel, mit dem man so wohl nicht rechnet. Dennoch ist ein Wechsel in die Türkei derzeit unrealistisch. Zwar läuft Reus‘ Vertrag beim BVB am Saisonende aus, der Routinier ließ aber zuletzt durchblicken, dass er gerne beim Revierklub verlängern würde.

„Schritt kommt von mir selbst“

„Der BVB ist für mich ein Zuhause, was mir ein sehr gutes Gefühl gibt“, so der Offensiv-Akteur bei einem Werbeshooting. „Das Umfeld passt. Du hast die besten Fans der Welt, du hast das schönste Stadion in Europa. Von daher gibt es schlechtere Argumente als bei diesem Klub zu bleiben“, ergänzte Reus.

„Ich muss gucken, was der Verein will und was ich will. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich der Mannschaft nicht helfen kann, dann kommt der Schritt schon von mir selbst“, sagte der gebürtige Dortmunder und betonte: „Aber ich habe ein gutes Gefühl und bin froh, dass ich so fit bin.“ Bislang deutet alles also eher auf ein weiteres Jahr bei Schwarz-Gelb statt einem Vereinswechsel hin.