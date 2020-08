Borussia Dortmund: Piszczek verkündet Abschied! Wer wird sein Nachfolger?

Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Lukasz Piszczek gibt sein Amt als Vize-Kapitän bei Borussia Dortmund ab und verkündet seinen Abschied aus dem Mannschaftsrat.

Lukasz Piszczek möchte sein letztes Jahr bei Borussia Dortmund bestmöglich genießen und macht den Weg frei für einen Nachfolger.

Borussia Dortmund: Piszczek gibt Amt ab – Wer wird sein Nachfolger?

Lukasz Piszczek ist nicht nur bei den Fans ein echter Liebling, auch im BVB-Kader genießt der Pole ganz hohes Ansehen. Vor zwei Jahren wurde Piszczek deshalb in den Mannschaftsrat berufen und zum Vize-Kapitän ernannt.

2010 wechselte der 35-Jährige von Hertha BSC zu Borussia Dortmund. 363 Pflichtspiele (18 Tore, 64 Assist) hat der Defensivallrounder seit dem für den BVB absolviert. Vor der Spielzeit hat der Publikumsliebling seinen Vertrag noch einmal um ein weiteres Jahr verlängert.

Das ist Lukasz Piszezek

Geboren am 03. Juni 1985 in Czechowice-Dziedzice, Polen

Wechselte 2010 ablösefrei vom Hertha BSC zu Borussia Dortmund

Wurde vom Angreifer zum Rechtsverteidiger umgeschult

Gewann mit dem BVB zwei Meisterschaften und zwei Mal den DFB-Pokal

Piszczek will die Saison „so bewusst wie möglich genießen“

Jetzt möchte sich Piszczek voll auf sein letztes Jahr bei seinem Herzensverein konzentrieren und tritt deshalb aus dem Mannschaftsrat zurück und gibt sein Amt als Vize-Kapitän ab. „Die Saison 2020/21 wird meine letzte als Profi sein. Ich möchte diese Spielzeit so bewusst wie möglich genießen“ und erklärt in der Mitteilung auf der Homepage: „Ich werde weiter helfen, weil ich weiß, dass meine Meinung in der Kabine geschätzt wird. Ich werde sie auch weiter äußern und den Jungs bei allen Fragen, die sie an mich richten, mit Rat und Tat zur Seite stehen.“

Er will den Weg freimachen für neue Führungsspieler. Pizczek möchte „aktiv mithelfen, den Übergang mitzugestalten“ und „dass andere sich verstärkt einbringen“.

Wer wird Piszczeks Nachfolger?

Natürlich stellt sich jetzt die Frage nach dem Nachfolger. Der Kapitän und der Vize-Kapitän wird von Trainer Lucien Favre bestimmt. Zwei weitere Spieler werden von dem Team in den Mannschaftsrat berufen.

Marco Reus wird Kapitän beim BVB bleiben. Das ist laut Sportdirektor Michael Zorc „in keiner Weise interpretationsfähig“. Doch wer wird sein Stellvertreter? Die logische Wahl wäre eigentlich Mats Hummels. Der 31-Jährige ist einer der erfahrensten Spieler im BVB-Kader und übernimmt als Abwehrchef ohnehin schon eine Führungsrolle auf dem Platz.

Hummels, Can, Witsel oder Bürki?

Weitere Optionen wären Roman Bürki. Der Keeper ist schon 29 Jahre alt und hat ein gutes Standing in der Mannschaft. Wortführer im Mittelfeld wären beispielsweise Emre Can oder Axel Witsel. Mats Hummels bleibt aber wohl der Favorit auf die Position.

>>> Borussia Dortmund: Irre Klausel – wenn der BVB anklopft, steht DIESER Manager direkt parat

Die Rolle des Vize-Kapitäns ist beim BVB sehr entscheidend. Marco Reus fehlt schon seit Ende Februar, der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist unbekannt. (fs)