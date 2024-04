Borussia Dortmund: Ricken neuer BVB-Boss – macht Kehl jetzt den Abflug?

Borussia Dortmund sorgte am Montag (22. April) mit einem Paukenschlag für Aufsehen. Denn entgegen aller Erwartungen wird nicht Sportdirektor Sebastian Kehl neuer Sport-Vorstand, sondern Nachwuchs-Boss Lars Ricken.

Die BVB-Ikone wird ab Sommer Hans-Joachim Watzke beerben und die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich tragen. Kehl bleibt vorerst Sportdirektor bei Borussia Dortmund – doch sieht er sich in dieser Rolle auch in Zukunft?

Borussia Dortmund: Kehl nach Ricken-Beförderung vor Abschied?

Kehl war in den vergangenen Wochen der präsenteste Name, wenn es um die Nachfolge von Watzke ging. Der BVB-Boss möchte seinen Posten 2025 komplett räumen, doch schon ab dem kommenden Sommer seinen Nachfolger anlernen – dieser wird jedoch Ricken und nicht Kehl heißen. Das machte Schwarz-Gelb am Montag (22. April) offiziell.

Die große Frage bei den Westfalen dürfte nun sein, wie es mit Kehl weitergeht. Der Sportdirektor hatte sich berechtigte Hoffnungen auf den Posten des Sport-Vorstandes beim BVB gemacht. Doch die Klub-Führung entschied sich gegen ihn. Vorerst bleibt er also Sportdirektor und somit an der Seite von Ricken.

Gemeinsam mit Ricken und Rückkehr Sven Mislintat, der ab sofort als Kaderplaner fungieren wird, soll Kehl weiterhin große Verantwortung im sportlichen Bereich haben und die Mannschaft für das kommende Jahr formen. Doch Fakt ist: Die Beförderung von Ricken dürfte für Kehl ein herber Schlag sein.

Vertragsverlängerung trotz ausbleibendem Vorstandsposten?

Wie sieht die Zukunft von Kehl also aus? Laut „Bild“ war Kehl bereits länger über seine Nicht-Beförderung bei Borussia Dortmund informiert. Ein Rücktritt komme für Kehl absolut nicht infrage. Ganz im Gegenteil: Sein 2025 auslaufender Vertrag soll verlängert werden. Eine vorzeitige Verlängerung bis 2027 soll nur noch Formsache sein.

Allerdings wird sich Kehl an neue Strukturen gewöhnen müssen. Sein Einfluss auf die Kaderplanung dürfte mit der Anstellung von Ricken als Sport-Vorstand und der Rückkehr von Mislintat sinken – doch das soll dem Ex-Profi bewusst sein. Er wolle weiterhin alles für sein Herzensklub geben und stellt also sein Ego dem Verein hinten an.