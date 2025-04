Borussia Dortmund: Knallharte Kehl-Ansage – „Keine Perspektive im Klub“

Die Situation bei Borussia Dortmund bleibt auch nach dem 3:1-Sieg gegen Mainz 05 weiter angespannt. Der BVB droht erstmals seit über zehn Jahren das internationale Geschäft zu verpassen. In den Wochen vor der Länderspielpause hatte sich die Krise des Revierklubs enorm verschärft – die sportliche Führung ist mehr und mehr in die Kritik geraten.

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl wird mehr und mehr kritisiert. Im Laufe der Länderspielpause hat Kehl Klartext gesprochen und die Profis von Borussia Dortmund in die Pflicht genommen! Er stellte den Spielern eine klare Forderung. Seine Aussagen ließen keine Zweifel: Die BVB-Stars müssen bis Sommer liefern!

Borussia Dortmund: Kehl mit deutlicher Warnung an die BVB-Stars

Kehl hat – wie viele andere Beteiligte – seinen Anteil an der aktuellen BVB-Krise. Und doch möchte der Ex-Profi mit aller Macht aus dieser schwierigen Situation. Anders als in den letzten Wochen und Monaten stellte er zuletzt auch die Spieler öffentlich an den Pranger!

„Keiner unserer Spieler darf sagen, dass es so weitergehen kann. Keiner!“, sagte der 45-Jährige im Interview mit den „Ruhr Nachrichten“. „Wer nicht die richtige Haltung an den Tag legt, wird keine Perspektive in diesem Klub haben“, so Kehl. Rums! Das nennt man mal eine Ansage.

++ Borussia Dortmund: Tinte trocken! BVB macht Mega-Deal offiziell ++

„Wir werden in den nächsten Wochen genau schauen, auf welche Spieler Borussia Dortmund auch in der Zukunft bauen kann“, kündigte er an. „Wer nimmt diese Situation jetzt an? Wer stellt sich auch in den Wind und wer übernimmt jetzt Verantwortung? Es stehen nicht nur für den Klub wichtige Woche an, sondern auch für jeden einzelnen Spieler“, betonte Kehl weiter.

XXL-Umbruch im Sommer?

„Unsere Mannschaft ist für ganz andere Erwartungen und Ansprüche zusammengestellt. Wir haben einen der teuersten Kader der Bundesliga, und dem werden wir nicht gerecht“, machte Kehl deutlich! Die Devise für die Spieler ist also klar: Liefern oder fliegen! Bei Borussia Dortmund bahnt sich mehr und mehr der große Kaderumbruch an.

Weitere News:

Viele Spieler sollen Platz machen, damit Neuzugänge frischen Wind in die Mannschaft bringen können. Stand jetzt sind wohl nur ganz wenige Spieler für die kommende Saison sicher.