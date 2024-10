Borussia Dortmund: Tinte trocken! BVB verkündet Hammer aus dem Nichts

Nach der 7:1-Champions-League-Sieg von Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow folgte am Donnerstag (3. Oktober) die nächste große Neuigkeit für alle Fans des Revierklubs. Denn Schwarz-Gelb hat eine wichtige Personalentscheidung bekannt gegeben.

Julian Ryerson bleibt langfristig Borusse! Der Norweger hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund vorzeitig verlängert und wird so auch in den kommenden Jahren die Abwehrseiten beackern.

Borussia Dortmund verlängert mit Ryerson

Ryerson bleibt dem BVB erhalten! Der Defensiv-Akteur hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert. In den vergangenen Monaten hat er sich mehr und mehr zum Führungsspieler entwickelt. Auch unter Nuri Şahin ist der Norweger gesetzt – jetzt dürfen sich alle Beteiligten über die Verlängerung freuen.

„Julian ist unmittelbar nach seiner Verpflichtung zu einem ganz wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Das gilt sowohl auf als auch neben dem Platz“, erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. „Er identifiziert sich voll mit diesem Club und gibt uns sportlich mit seinem vielseitigen Profil verschiedene Optionen. Wir sind sehr froh, Julian für die nächsten vier Jahre an uns binden zu können“, so Kehl weiter.

++ Borussia Dortmund: Angebot abgelehnt! BVB-Star mit irrer Enthüllung ++

Und auch Ryerson selbst ist überglücklich über seine Vertragsverlängerung beim BVB. „Es fühlt sich ehrlich gesagt noch immer so an wie am ersten Tag. Ich bin nach wie vor stolz und demütig, Teil dieses Vereins zu sein. Und ich freue mich jetzt einfach, dass ich weiter für Borussia Dortmund spielen kann“, so der Norweger.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ryerson bekommt dicke Gehaltserhöhung

„Ich fühle mich hier wohl und genieße jeden Spieltag – vor allem, wenn wir zu Hause antreten. Deswegen bin ich beim BVB, und dieses Gefühl will ich so lange wie möglich haben“, so Ryerson weiter. Im Rahmen des neuen Kontrakts darf sich der Außenverteidiger wohl auch über eine schöne Gehaltserhöhung freuen. Laut „Sky“ soll er ab sofort rund fünf Millionen Euro jährlich verdienen.

Weitere News:

Dies zeigt einmal mehr den Stellenwert von Ryerson im Team. Der Norweger kam im Winter 2023 von Union Berlin und hat sich nicht nur rasch in die Herzen der Fans, sondern auch in den Kern der Mannschaft gespielt. Der neue Vertrag war nur eine logische Konsequenz aus seinen Leistungen in den letzten Monaten.