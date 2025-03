Borussia Dortmund: Gittens-Desaster! Droht dem BVB ein Millionen-Verlust?

Jamie Gittens ist in den vergangenen Jahren immer wieder von bitteren Verletzungen und kleineren Blessuren ausgebremst worden. In dieser Saison sieht es anders aus, der Youngster kommt bis dato verletzungsfrei durch die Spielzeit und konnte zu Beginn der Saison für mächtig Furore sorgen.

Doch mit jeder weiteren Woche werden seine Leistungen immer schwacher, zuletzt hat er gar seinen Stammplatz verloren. Für Borussia Dortmund ist dies in vielerlei Hinsicht ein großes Problem – denn sportlich und finanziell fällt die Gittens-Aktie mehr und mehr.

Borussia Dortmund: Gittens in erschreckend schwacher Form

15 Torbeteiligungen sammelte Gittens in dieser Saison bereits. Das sind gute Zahlen für einen Akteur, der erst in dieser Saison seinen großen Durchbruch feiern konnte. Im Laufe der Hinrunde war er einer der wenigen BVB-Spieler, die regelmäßig gute Leistungen ablieferten. Doch davon ist nicht mehr zu sehen.

In den letzten sechs Spielen stand er nur zweimal in der Anfangsformation, seine letzte Torbeteiligung lieferte er Mitte Januar bei der 2:4-Niederlage in Kiel. Seither wartet der Youngster auf ein Tor oder eine Vorlage. Unter Kovac ist er mehr und mehr außen vor – auch, weil Maximilian Beier immer besser in Form kommt und vom Trainer mehr und mehr Selbstvertrauen bekommt.

++ BVB-Fans sehen es deutlich – nach dem Länderspiel bestehen keine Zweifel mehr ++

Für Gittens ist es derzeit eine schwierige Situation. Er steckt sichtlich in einem Formtief. Die Teamleitungen und seine Leistungen sind derzeit sehr dünn in den letzten Wochen. Das könnte der BVB im Sommer gleich doppelt finanziell zu spüren bekommen. Es droht ein bitteres Szenario.

Keine XXL-Ablöse für Gittens?

Noch im Winter waren die Spekulationen um Gittens groß. Viele Top-Klubs sollen den BVB-Youngster beobachten, auch der FC Bayern interessiere sich für den Flügelstürmer. Damals war gar die Rede von einem möglichen Sommer-Transfer rund um die 100 Millionen Euro. Doch diese Summe werden die Westfalen nach dieser Rückrunde von Gittens wohl kaum bekommen.

Weitere News:

Der ganz große Transfer könnte also vom Tisch sein, dazu müsste man Gittens beim Verpassen des internationalen Geschäfts wohl abgeben. Der Youngster muss also dringend die Kurve bekommen, um für den BVB in Richtung Sommer sportlich und finanziell ein richtiger Mehrwert zu sein.