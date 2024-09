Borussia Dortmund: Sahin mit großer Duranville-Ankündigung – Fans horchen auf

Nach der 1:5-Klatsche gegen den VfB Stuttgart möchte Borussia Dortmund im Nachbarschaftsduell gegen den VfL Bochum (Freitag, 27. September, 20.30 Uhr) eine Reaktion und ein anderes Gesicht zeigen. Dabei könnte auch Julien Duranville helfen. Der Youngster wartet weiterhin auf seine große Chance in dieser Saison.

Der Belgier zählt zu den größten Talenten des BVB, zeigt im Training immer wieder, dass er mehrere Gegenspieler alleine stehen lassen kann. Doch bislang setzte Nuri Sahin noch nicht auf ihn – das wird sich in naher Zukunft jedoch ändern, wie der Chefcoach von Borussia Dortmund am Mittwoch (25. September) betonte.

Borussia Dortmund: Sahin spricht Duranville-Klartext

Seit Wochen wird von den BVB-Fans gefordert, dass Duranville endlich seine Minuten in der Bundesliga bekommt. Der Youngster hatte in den vergangene Monaten und Jahren immer wieder mit kleinen Blessuren zu kämpfen, fiel immer wieder verletzt aus. Doch nun scheint er so fit wie nie zuvor zu sein.

Und doch sitzt er unter Sahin bisher fast ausschließlich auf der Bank. Lediglich im Pokalspiel gegen Phönix Lübeck (4:1) durfte er einige Minuten ran. In Kürze werden sich die BVB-Fans jedoch auf weitere Minuten von Duranville freuen, erklärte Sahin auf der Pressekonferenz vor dem Bochum-Spiel.

„Juju ist sehr nah dran. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er Minuten bekommt. Er weiß ganz genau, wo er bei uns steht. Das gleiche gilt auch für Maxi Beier. Beide Spieler werden in dieser Saison sehr wichtig für uns“, machte Sahin deutlich. Ob die beiden Youngsters schon gegen Bochum ihre Minuten bekommen werden, ließ er offen.

Sahin fordert Geduld ein

Sahin zeigte sich einmal mehr sehr begeistert von Duranville und seinen Leistungen im Training. Dennoch betonte der BVB-Coach, dass man bei dem jungen Belgier aufgrund der Historie vorsichtig sein müsse und man nichts überstürzen dürfe. Schließlich sei er nun zum ersten Mal so richtig fit.

Ginge es nach den Fans, würden die allermeisten ihres großes Offensiv-Juwel wohl schon gegen den VfL in die Startformation stellen. Das wird jedoch noch eine ganze Weile dauern. Zunächst wird er sich jedoch auf die ein oder andere Einwechslung freuen dürfen.