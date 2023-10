Borussia Dortmund: Talent vor dem großen Durchbruch? Terzic mit klarer Ansage

Fast jährlich bringt Borussia Dortmund ein Top-Talent aus den eigenen Reihen hervor. Auch wenn oft junge Talente aus dem Ausland kommen, richtet sich der Fokus auch auf die eigenen Jugendspieler. Demnächst könnte ein weiteres Top-Talent aus dem BVB-Nachwuchs in die erste Garde rücken.

Denn Hendry Blank sorgt in der U23 von Borussia Dortmund derzeit für große Furore. In der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin (Samstag, 7. Oktober, 15.30 Uhr) äußert sich BVB-Coach Edin Terzic über den Youngster und lobte ihn für seine starke Entwicklung.

Borussia Dortmund: Stößt Blank bald zu den Profis?

Den BVB-Fans dürfte Blank schon lange ein Begriff sein. Schließlich spielt der 19-Jährige seit 2019 in der Jugend von Schwarz-Gelb. Nach zwei starken Jahren rückte er im Sommer in den Kader der U23 auf. Seither überzeugt der Innenverteidiger auch in Liga 3 – folgt demnächst schon der Schritt zu den Profis?

„Hendry ist ein herausragender Junge. Er macht uns ganz viel Spaß, ist immer hellwach, möchte sich jeden Tag verbessern und macht das auf eine sehr fleißige und symphatische Art und Weise“, betonte Terzic. „Wir werden ihm die Zeit geben, um Fehler zu machen und wir werden ihm helfen, sich stetig zu verbessern. Er ist ein fantastischer Spieler, auf den wir große Stücke halten“, ergänzte der BVB-Coach.

Für Blank spreche neben seiner starken Entwicklung vor allem seine Vielseitigkeit. „Er kann ja nicht nur in der Zentrale spielen. Im Nachwuchsleistungszentrum hat er auch oft als Außenverteidiger gespielt. Das macht ihn sehr variabel“, so Terzic.

Wichtige Alternative zu Hummels und Co.?

Genau das könnte für den Youngster sprechen, wenn es darum geht, ob er schon bald in den Profi-Kader vorrücken könnte. Denn der BVB ist in der Defensive bekanntlich schmal aufgestellt. Mit Mats Hummels, Nico Schlottberck und Niklas Süle hat Schwarz-Gelb lediglich drei etatmäßige Innenverteidiger im Kader. Fällt mal einer der drei aus, wird es direkt ziemlich dünn.

Dann könnte Blank tatsächlich ein ernsthafter Kader-Kandidat sein. Schließlich war er auch schon bei der USA-Reise mit dem Team und konnte erste Akzente setzen. „Er ist da verdammt selbstbewusst aufgetreten und hat angedeutet, was er kann“, so Terzic.