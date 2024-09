Borussia Dortmund: Verletzungs-Schock! Hiobsbotschaft für Sahin

Bei Borussia Dortmund läuft es in den ersten Wochen der Saison noch nicht wirklich rund. Vor allem spielerisch ist das noch eine Menge Luft nach oben. Zuletzt konnte man einige Siege vor allem aufgrund der hohen individuellen Qualität einfahren.

Ein großer Faktor in dieser Saison war besonders Jamie Gittens, der Borussia Dortmund mit zwei Doppelpacks jeweils zwei Siege sichern konnte. Nach dem Spiel gegen den VfL Bochum gibt es nun jedoch große Sorgen um den Youngster.

Borussia Dortmund: Gittens verletzt ausgewechselt

Er war in dieser Saison schon des Öfteren der X-Faktor: Gittens traf zum Bundesliga-Auftakt gegen Frankfurt doppelt und auch zum Champions-League-Auftakt in Brügge erzielte er zwei Treffer. Beide Male holte er dem BVB quasi im Alleingang die drei Punkte.

Gegen Bochum durfte er wieder von Beginn an ran, hatte jedoch nicht den allergrößten Einfluss auf das Spiel. Zu allem Überfluss musste er dann auch noch nach knapp einer Stunde verletzt ausgewechselt werden.

Nach einem Dribbling blieb er am Gegenspieler hängen und verletzte sich offenbar bei dieser Aktion. In der Folge blieb er auf dem Rasen sitzen und musste behandelt werden. Letztlich verließ er das Feld humpelnd. Mit Blick auf die anstehenden Wochen keine allzu guten Nachrichten für Sahin und den BVB. Eine Diagnose oder die Schwere der Verletzung sind jedoch noch nicht klar.

Gittens der große Shootingstar bei Schwarz-Gelb

Beim BVB wird man nun hoffen, dass es nur eine Kleinigkeit war und er selbst kein Risiko eingehen wollte. Denn Fakt ist: Schwarz-Gelb wird ihren Youngster brauchen, um auch in den kommenden Wochen erfolgreich zu sein. Schon am Dienstag geht es weiter – dann empfängt die Borussia Celtic Glasgow in der Champions League (Dienstag, 01. Oktober. 21 Uhr).

Spätestens bis zur Pressekonferenz vor diesem Spiel wird man wissen, wie es um Gittens steht. Nach all den Rückschlägen in den vergangenen Jahren wäre eine erneute Blessur der nächste herbe Dämpfer für Gittens und den BVB.