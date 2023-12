Augsburg – Borussia Dortmund: Großer Protest gegen DFL-Beschluss! BVB-Fans reagieren deutlich

Die Investoren-Diskussion erhitzt die Gemüter weiter. Nachdem die DFL gemeinsam mit den 36 Profiklubs am Montag (11. Dezember) den Weg für einen Investoren-Einstieg freigemacht hat, kündigten die Fanszenen eine große Protestaktion auf diesen Beschluss hin an. Auch Borussia Dortmund hat sich an dieser Reaktion beteiligt.

Die Fans von Borussia Dortmund zeigten in den vergangenen Wochen immer wieder, was sie von einem möglichen Investor in der Bundesliga halten: Nicht viel bis gar nichts. Die Südtribüne Dortmund zierte immer wieder Protestbanner und Transparente gegen die DFL. Beim Auswärtsspiel in Augsburg ging der Fan-Boykott in die nächste Runde.

Augsburg – Borussia Dortmund: Investoren-Beschluss sorgt für Fan-Wut

24 Pro-Stimmen haben die DFL-Bosse von den 36 Bundesliga-Klubs gebraucht, genau 24 Befürworter hat es letztlich gegeben. Somit haben die Bundesliga-Vereine grünes Licht für einen möglichen Investor gegeben, der den deutschen Fußball international größer und breiter aufstellen soll. Man möchte im Vergleich zu den anderen europäischen Top-Ligen konkurrenzfähiger werden – auf und neben dem Platz.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Doch große Teile der Fußballfans, vor allem der aktiven Fanszenen, können diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Man möchte den deutschen Fußball nicht in die Hände eines externen Geldgebers geben. Die Angst vor Wettbewerbsverzerrung und großen Einschnitten in das Fandasein ist zu groß. Für Traditionsfanatiker ist der Investoren-Beschluss ein Stich ins Herz.

++ Borussia Dortmund: Torwart-Paukenschlag aus dem Nichts! Bitterer Rückschlag für BVB-Keeper Kobel ++

So kündigten die Fanszenen bereits am Freitag (15. Dezember) einen deutschlandweiten Protest gegen den Investor an. Alle Kurven wollen die ersten 12 Minuten der jeweiligen Partien schweigen und damit symbolisieren, dass ohne den „12.Mann“ in den deutschen Stadien nichts gehen würde.

BVB-Fans mit großem Protest

Auch die Fanszene des BVB hat sich an diesem Boykott beteiligt. In den vergangenen Wochen machte man die Meinung der Kurve gegen einen Investor schon deutlich, beim Auswärtsspiel in Augsburg setzten die Borussen-Ultras noch einen drauf. Denn die Fans schwiegen nicht nur die ersten 12 Minuten und hielten einige Plakate gegen die DFL hoch, sondern sangen auch einige Minuten nach dem Schweigen mit den Augsburgern gemeinsam „Scheiss DFL“ im Wechselgesang.

Mehr News:

Auch die Fans des FC Augsburg selbst beteiligten sich an dem Fan-Protest. „Wir werden kein Teil eures Deals – Scheiss DFL“, hieß es auf einem Banner der Heim-Kurve. Dieses Motto hängt in vielen deutschen Stadien an diesem Wochenende – es soll die Solidarität aller Fanszenen weiter unterstreichen.