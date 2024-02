Borussia Dortmund: Geht das schon wieder los? Horror-Diagnose für Ex-BVB-Star

In den vergangenen Monaten lief es für Dan-Axel Zagadou und den VfB Stuttgart hervorragend. Man konnte eine starke Hinrunde hinlegen, rangiert derzeit auf Rang drei und hat gute Chancen, sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Aus einem Abstiegskandidaten in der letzten Saison ist ein ernstzunehmender Konkurrent für den FC Bayern, Borussia Dortmund und Co. geworden.

Dan-Axel Zagadaou hat eine großen Anteil and dem Erfolg der Schwaben. Der ehemalige Akteur von Borussia Dortmund zählt zu den absoluten Stammspielern von VfB-Coach Sebastian Hoeneß. Doch nun der große Schock: Zagadou wird für den Rest der Saison ausfallen.

Borussia Dortmund: Zagadou erneut mit schwerer Knieverletzung

Saison-Aus für Zagadou! Der Innenverteidiger hat sich im Training des VfB Stuttgart am Mittwoch schwer am Knie verletzt. Nach erstem Verdacht auf Kreuzbandriss, steht jetzt die genaue Diagnose fest: Außenbandverletzung plus Anriss des Kreuzbandes im rechten Knie.

Der Ex-Borusse war nach einem Luftzweikampf anschließend mit durchgestrecktem Knie auf dem Boden gelandet. Als Zagadou mit Schmerzen auf dem Boden lag, war den Verantwortlichen sofort klar, dass ein längerer Ausfall droht. Auch die Teamkollegen sollen geschockt gewesen sein, die Einheit am Mittwoch musste sogar frühzeitig abgebrochen werden.

Sowohl für den Spieler als auch für den VfB ist das richtig bitter. Zagadou hatte in der laufenden Saison kaum eine Minute verpasst, stand in 16 von 19 möglichen Partien in der Startelf und überzeugte auf ganzer Linie. Umso härt trifft die Schwaben nun die bittere Verletzung des Franzosen.

Auch für den Ex-BVB-Akteur ist das ein herber Rückschlag. Denn der Defensiv-Spezialist hatte schon in der Vergangenheit mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Bänderriss im Sprunggelenk, diverse Knieverletzung und Muskelbeschwerden – die Krankenakte von Zagadou ist lang und wird nun durch die nächste schwere Verletzung erweitert.

Somit wird der Innenverteidiger erst in der kommenden Saison wieder mitwirken können. Für ihn wird es nun wichtig, sich auf die Sommervorbereitung zu konzentrieren und dort wird richtig fit werden. Denn in der kommenden Saison könnte er mit dem VfB sogar in der Königsklasse auflaufen.