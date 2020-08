Borussia Dortmund: Bundesliga-Spielplan – DIESE Termine musst du dir unbedingt merken

Es ist wieder soweit: Während Borussia Dortmund seit dieser Woche wieder fleißig schuftet, wurden am Freitag die Spieltermine für die neue Bundesliga-Saison bekannt gegeben.

Wann findet das Derby gegen den FC Schalke 04 statt? Wann trifft Borussia Dortmund auf den FC Bayern München? Wir sagen dir, welche Termine du dir als BVB-Fan unbedingt merken musst.

Borussia Dortmund: Bundesliga-Spielplan – An diesem Tag steigt das Derby gegen Schalke

Obwohl Borussia Dortmund um die Meisterschaft kämpft und in der Champions League dabei ist, ist das Revier-Derby gegen den FC Schalke 04 für die Fans wohl das wichtigste Spiel der Saison. In der Spielzeit 2020/2021 trifft der BVB an diesen Tagen auf den FC Schalke: Hinrunde 23.-26.10.2020 in Dortmund, Rückrunde 19.-22.02.2021 auf Schalke.

Besonders brisant wird auch die Partie gegen den FC Bayern München. Wenn das absolute Topspiel in der Bundesliga steigt, blickt fast die ganze Welt auf die Bundesliga. In dieser Saison steigen die Duelle nur zwei Wochen nach dem Derby am 06.-08.11.2020 und am 05.-08.03.2021.

Das Topspiel in der Bundesliga: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München. Foto: Jürgen Fromme/firo Sportphoto/PO

Am ersten Spieltag wartet noch ein Kracher auf Borussia Dortmund. Gleich zu Beginn gibt es das Borussen-Duell. Der BVB empfängt Borussia Mönchengladbach. Die Saison beendet der BVB gegen Bayer Leverkusen.

Die Partien am 1. Spieltag 20/21:

Bayern - Schalke

Dortmund - Gladbach

Leipzig - Mainz

Wolfsburg - Leverkusen

Frankfurt - Bielefeld

Union - Augsburg

Köln - Hoffenheim

Werder - Hertha

Stuttgart - Freiburg

Start im September und keine Winterpause

Gestartet wird die Saison am 18-20. September. Eine Woche zuvor findet die erste Runde des DFB-Pokals statt. Dort trifft Borussia Dortmund auf den MSV Duisburg.

Die Gegner von Borussia Dortmund:

1./18. Spieltag: Borussia Mönchengladbach

2./19. Spieltag: FC Augsburg

3./20. Spieltag: SC Freiburg

4./21. Spieltag: TSG Hoffenheim

5./22. Spieltag: FC Schalke 04

6./23. Spieltag: Arminia Bielefeld

7./24. Spieltag: FC Bayern München

8./25. Spieltag: Hertha BSC

9./26. Spieltag: 1. FC Köln

10./27. Spieltag: Eintracht Frankfurt

11./28. Spieltag: VfB Stuttgart

12./29. Spieltag: Werder Bremen

13./30. Spieltag: Union Berlin

14./31. Spieltag: VfL Wolfsburg

15./32. Spieltag: RB Leipzig

16./33. Spieltag: 1. FSV Mainz 05

17./34. Spieltag: Bayer Leverkusen

Eine Winterpause wird es in diesem Jahr wegen des verspäteten Saisonstarts nicht geben. Die Bundesliga spielt um den Jahreswechsel quasi durch. Es gibt nur zwei Wochen Pause. Der letzte Bundesliga-Spieltag ist auf den 22. Mai datiert worden. (fs)

