Borussia Dortmund: WhatsApp-Wirbel um Brandt – verrät der BVB hier seine Telefonnummer?

Zunächst sah alles nach einem irren Fauxpas seitens des Vereins aus, dann entpuppte sich die Aktion als PR-Gag von Borussia Dortmund. Am Dienstagmittag (26. September) ging eine Nachricht aus dem WhatsApp-Channel des BVB viral.

Und das mit Ansage und vor allem mit Absicht. Borussia Dortmund hatte die Telefonnummer von Offensiv-Star Julian Brandt geleaked. Viele Fans nahmen vorerst an, dass es sich um ein Versehen handelt. Der BVB hat dies aber bewusst geplant.

Borussia Dortmund: Schwarz-Gelb gibt Brandt-Nummer preis

Viele BVB-Fans wurden am frühen Dienstagnachmittag ganz nervös. In dem WhatsApp-Channel des Vereins, den die Anhänger abonnieren können, um alle Neuigkeiten, exklusive Fotos und kleine Quiz rund um den BVB direkt auf das Handy zu bekommen, tauchte auf einmal eine mysteriöse Nachricht auf.

„Tach Sven, hier einmal die neuer Nummer von Julian Brandt wie besprochen. Er weiß bescheid, ruf einfach durch. +49176 46185695“, hieß es in der Nachricht. Hat der BVB da eine private Nachricht öffentlich gemacht und die Nummer geleaked? Nein, denn die Aktion war ein geplanter PR-Move, um noch mehr Abonnenten für den Channel gewinnen zu können.

Dafür wurde für die Nummer sogar ein Foto von Brandt als Profilbild eingestellt. Bei den Fans soll die Aktion gut und witzig angekommen sein, auf den Social-Media-Kanälen gab es viele positive Reaktionen. Einige griffen natürlich direkt zu Hörer und versuchten, ihren Offensiv-Star zu kontaktieren. Mit Erfolg: Laut der „Bild“ berichten einige Anrufer sogar, dass Brandt selbst auch abnahm. Mittlerweile nimmt jedoch niemand mehr ab.

Austausch mit Brandt zukünftig möglich?

Doch damit nicht genug. Hinter dieser Aktion soll nämlich nicht nur das Marketing für den WhatsApp-Channel stecken, auch eine Besonderheit für die Anhänger ist in Zukunft damit verbunden. Denn in Zukunft sollen die BVB-Anhänger über die Nummer wohl tatsächlich mit Brandt in den Austausch kommen können.

Wie genau das dann aussehen soll und kann, ließ der Bundesliga-Klub bisher noch offen. Die Borussen-Fans dürfen also in Zukunft wohl auch lustige Unterhaltungen mit ihrem Star träumen. Die gewollte Aufmerksamkeit hat der Verein in jedem Fall erreicht.