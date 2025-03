Borussia Dortmund: Bellingham-Deal droht zu platzen! Top-Klub mischt sich ein

Bei Borussia Dortmund bahnt sich im kommenden Transfer ein XXL-Umbruch an. Viele Akteure könnten den Verein verlassen, viele Führungsspieler sollen ersetzt werden. Die BVB-Bosse werden den Kader komplett neu umkrempeln müssen, um in der kommenden Saison wieder angreifen zu können.

Schon seit mehreren Monaten geistert der Name Jobe Bellingham, jüngerer Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham, rund um Borussia Dortmund. Der Youngster vom FC Sunderland hat sich mit starken Leistungen auf das Radar einiger Top-Klubs gespielt – zieht Schwarz-Gelb den Kürzeren?

Borussia Dortmund: Chelsea macht bei Bellingham ernst

Wie aus sein großer Bruder einst gehört Jobe Bellingham zu den größten Talenten Englands. Der 19-Jährige steht mit Sunderland derzeit mitten im Aufstiegskampf der zweiten englischen Liga, wird im Sommer jedoch wohl den Klub verlassen – auch bei Aufstieg des Traditionsklubs aus dem Norden Englands.

In 34 Ligaspielen kommt er auf sieben Torbeteiligungen, Bellingham ist einer der wichtigsten Spieler beim AFC. Mit seinen Leistungen hat er auf sich aufmerksam gemacht. Vor allem ein Klub soll bei Bellingham All-In gehen wollen.

Wie die englische Zeitung „Sun“ berichtet, bereitet der FC Chelsea derzeit eine Offerte für den 19-Jährigen vor und sei dazu bereit, die anderen Interessenten im Zweifel zu überbieten. Bellinghams Vertrag bei Sunderland läuft noch bis 2028 – so müssen die Klubs tief in die Tasche greifen, um den Mittelfeldallrounder aus Sunderland loszueisen.

Bundesliga-Duo an Bellingham dran

Dass die „Blues“ gerne mal viel Geld für Youngsters auf den Tisch legen, ist hinlänglich bekannt. Hat der BVB überhaupt noch eine Chance? Denn neben dem FC Chelsea sollen weitere Top-Klubs an Bellingham dran sein. Auch Bayer Leverkusen wird nachgesagt, die Fühler nach dem zentralen Mittelfeldspieler ausgestreckt zu haben. Aus England sind dem Vernehmen nach auch Crystal Palace und Tottenham Hotspur an Bellingham interessiert.

In den kommenden Wochen dürfte der Poker um Bellingham so richtig an Fahrt aufnehmen. Schwarz-Gelb wird sich mächtig ins Zeug legen müssen, um das Rennen um den 19-Jährigen gewinnen zu können.