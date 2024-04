Dreiste Masche trifft Ex-BVB-Flop – Spieler leben in immer größerer Angst

In den vergangenen Wochen und Monaten kamen immer wieder Schlagzeilen zu Diebstählen bei Fußballprofis in England auf. Nun hat es einen Ex-BVB-Akteur getroffen. Alexander Isak wurde Opfer eines Diebstahles.

Im Gegensatz zu anderen Premier League-Profis wurde jedoch nicht nur in sein Haus in der Nähe von Newcastle eingebrochen, um etwas zu stehlen, sondern auch das Auto des Ex-BVB-Profis wurde entwendet.

Ex-BVB-Star wurde Opfer eines Diebstahls

Wie die örtliche Polizei mitteilte, sei das Fahrzeug des schwedischen Nationalspielers am vergangenen Donnerstag (4. April) von dessen Grundstück in Darras Hall nördlich von Newcastle geklaut worden – nur 48 Stunden bevor Isak am Samstag (6. April) beim 1:0-Sieg seiner Mannschaft beim FC Fulham spielte.

„Das Fahrzeug wurde später in der Gegend von Dissington verlassen aufgefunden, die Insassen waren vom Tatort geflüchtet. Es ist nicht bekannt, ob Isak oder seine Familie zum Zeitpunkt des Einbruchs zu Hause waren“, sagte ein Polizeisprecher.

Laut „The Sun“ verschafften sich die Diebe am Donnerstagabend über eine hintere Terrassentür Zugang zum Haus des 24-Jährigen. Ob sich zum Zeitpunkt des Einbruchs Familienmitglieder des Schweden in der Villa befunden haben, ist noch unklar.

Hat die „Auswärtsspiel-Bande“ erneut zugeschlagen?

Isak ist dabei nicht der erste Spieler von Newcastle, der sich im Rahmen einer Auswärtsfahrt über einen Einbruch ärgern musste. Erst im Januar hatte es den Mannschaftskameraden des Ex-BVB-Stars Joelinton erwischt, der das Unglück während der Partie bei Manchester City sogar live über sein Handy mitverfolgen konnte.

Nur wenige Wochen zuvor ereilte Jack Grealish von Manchester City ein ähnlicher Schreckmoment. Seine Verlobte und andere Angehörige sollen den Einbruch zudem hautnah in der Villa des City-Stars miterlebt und sich versteckt haben. Der 28-Jährige befand sich derweil für das Duell mit dem FC Everton in Liverpool, wobei sich natürlich ein Muster erkennen lässt.

Laut „The Sun“ seien die drei Profis Opfer sogenannter „Auswärtsspiel-Banden“ geworden, die seit Monaten gezielt Fußballer während Auswärtsspielen ins Visier nehmen. Es soll sich um professionell organisierte Gruppen von Kriminellen handeln. Einen Zusammenhang hat die Polizei allerdings noch nicht bestätigt, im Fall von Isak sei bislang kein Verdächtiger verhaftet worden.