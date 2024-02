Borussia Dortmund: Star wird zum Held seiner Nation – folgt nun die große BVB-Wende?

Seine letzten Monate waren alles andere als einfach. Sebastien Haller hatte im Juli 2022 die schreckliche Diagnose Hodenkrebs bekommen. Was folgte war eine harte Zeit, in der er die Krankheit – auch dank einer Chemotherapie – überwunden konnte und sich auf den Platz zurück gekämpft hatte. Doch seine Top-Form hat der Angreifer von Borussia Dortmund noch immer nicht wieder gefunden.

Dazu kam das bittere Meisterdrama am letzten Spieltag der vergangenen Saison, bei dem er einen Elfmeter verschoss und ein durchwachsener Saison-Start mit Borussia Dortmund. Doch nun schoss der Ivorer sein Land zum Afrika Cup-Titel und wird von den Fans auf Händen getragen.

Borussia Dortmund: Haller schießt Elfenbeinküste zum Afrika Cup-Sieg

Sowohl im Halbfinale gegen die Demokratische Republik Kongo (1:0) als auch im Finale gegen Nigeria (2:1) erzielte Haller den entscheidenden Treffer. Der BVB-Star ist in der entscheidenden Phase des Afrika Cups zum Erfolgsgaranten für sein Team und sein Land geworden. Nach dem Finale im eigenen Land ist der Angreifer nun ein Nationalheld der Elfenbeinküste.

18 Monate nach seiner Krebs-Diagnose feiert er also im eigenen Land den größten Titel des afrikanischen Kontinents – das wird dem Angreifer eine ganze Menge Selbstbewusstsein geben. Daran mangelte es in den vergangenen Wochen und Monaten gewaltig.

Denn seine Leistungen beim BVB in dieser Saison waren alles andere als berauschend. In elf Bundesliga-Partien gelang ihm noch keine einzige Torbeteiligung. Dazu stand er lediglich viermal in der Startelf von Edin Terzic – seinen Stammplatz hat er längst an Neuzugang und DFB-Nationalspieler Niclas Füllkrug verloren.

Steht der BVB-Durchbruch nun bevor?

Lediglich in der ersten Runde des DFB-Pokals (6:1 gegen Schott Mainz) traf der Ivorer doppelt. Seither wartet er auf eine Torbeteiligung beim BVB. Noch im Januar verpasste er zwei Bundesliga-Spiele aufgrund einer Sprunggelenksverletzung – erst im Achtelfinale des Afrika Cups war Haller wieder fit.

Doch dann drehte er richtig auf und schoss sein Land zum Titel. Mit dem Erfolg im Rücken kehrt er nun nach Dortmund zurück. Dort wird man den Afrika Cup-Held nicht nur gebührend abfeiern, sondern auch hoffen, dass der Stürmer bei Schwarz-Gelb an seine Leistungen der letzten Wochen anknüpfen kann.