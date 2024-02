Borussia Dortmund: Abschied rückt immer näher! Talent forciert BVB-Abgang

Als Abdoulaye Kamara 2021 von Paris Saint-Germain zu Borussia Dortmund kam, glaubten viele, dass er in der Zukunft eine Stammkraft bei den Profis werden könnte. Doch es kam anders für Kamara.

Aufgrund vieler Verletzung und der großen Konkurrenz konnte er sich allerdings nie durchsetzen. Derzeit kommt er für die U23 von Borussia Dortmund zum Einsatz. Doch im Sommer wird er den Verein aller Voraussicht nach verlassen.

Borussia Dortmund: Kamara ohne Zukunft bei Schwarz-Gelb

Zweikampfstark, ballsicher, gutes Passspiel – die Anlagen von Kamara können sich sehen lassen. Der Franzose zeigte sein großes Potenzial schon früh. Mit 16 Jahren und 280 Tagen wurde Kamara im August 2021 zum jüngsten Drittligaspieler aller Zeiten.

Doch den Weg ins Bundesliga-Team verpasste er wider Erwarten. Laut den „Ruhr Nachrichten“ liege das neben seinem enormes Verletzungspech offenbar auch an seinem schwierigen Charakter. Dazu sind auch die Bemühungen des BVB, den Mittelfeldspieler zu integrieren, nicht besonders intensiv.

Zwischen Kamara und BVB wollte es nicht funktionieren – das Top-Talent entwickelte sich zu einem klassischen Missverständnis. Laut den „Ruhrnachrichten“ streben beide Parteien im Sommer eine Trennung an.

Kleine Ablöse für BVB-Talent?

Bis Saisonende soll der 19-Jährige aber nochmal richtig Fuß fassen in der dritten Liga, um sich so für einen neuen Verein zu empfehlen. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2025. Daher erhofft sich der BVB, dass man noch eine kleine Ablösesumme für den Mittelfeldakteur generieren kann.

Kamara war 2021 ablösefrei zu Schwarz-Gelb gekommen. Sowohl für PSG als auch für den BVB kam der junge Franzose noch nicht für die Profis zum Einsatz. In der laufenden Saison kommt er auf elf Drittliga-Einsätze. Zuletzt fehlte er jedoch aufgrund eines Muskelfaserrisses.