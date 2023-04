Borussia Dortmund: Transfer-Guru lässt aufhorchen – BVB will dieses Mega-Talent

Erling Haaland, Jadon Sancho oder Jude Bellingham: Überragende Talente, die Borussia Dortmund schon in jungen Jahren beobachtete und unter Vertrag nahm. Bei den Schwarzgelben wurden diese Juwele anschließend zu absoluten Superstars. Dass der BVB für Youngsters also die perfekte Adresse ist, zeigte sich nicht nur anhand der genannten Beispiele.

Neben Bellingham, Youssoufa Moukoko, Jamie Bynoe-Gittens und Julien Duranville, den Borussia Dortmund erst im vergangenen Winter verpflichtete, könnte ein weiteres Talent zum BVB dazustoßen. Die Bosse sollen sich wohl aktuell um einen 16-jährigen Flügelstürmer bemühen.

Borussia Dortmund: Nächstes Top-Talent für den BVB?

In den vergangenen Jahren zeigte Borussia Dortmund immer wieder, dass junge Talente beim Revierklub zu Stars entwickelt werden. Das ist bereits bei den Jugendteams des BVB zu beobachten. Daher überlegen junge Spieler auch nicht lange, wenn der Revierklub plötzlich anklopft. Ob das bei Melvin Nwajei ebenfalls der Fall sein wird?

Wie der italienische Transfer-Experte Nicolo Schira berichtet, sind die Schwarzgelben an dem 16-Jährigen interessiert, der aktuell für die U17 des italienischen Zweitligisten Parma Calcio aufläuft. Das Mega-Juwel spielt auf der rechten Außenbahn, ist aber auch in der Defensive sowie in der Offensive einsetzbar. Nicht nur das macht ihn begehrt.

Der Youngster trumpft in der aktuellen U17-Saison der Serie A/B auf. Der Flügelstürmer kommt in 22 Spielen auf 17 Torbeteiligungen. Acht Tore erzielte Nwajei selbst, neun weitere Treffer legte er vor.

Setzt sich der BVB gegen Konkurrenz durch?

Aber Borussia Dortmund ist natürlich nicht der einzige Interessent, der Nwajei gerne verpflichten möchte. Seine starken Leistungen in diesem Alter haben auch andere Top-Klubs ganz genau verfolgt. Um welche es sich genau handelt, ist aktuell unklar.

Von seinem Coach Mattia Bernardi gibt es indes Riesenlob. Im Interview bei „Parmalive“ sagt er über seinen Schützling, dass dieser flexibel einsetzbar sei und mit seinen Qualitäten auf dem Platz für viel Aufsehen sorge. Ein Talent mit viel Potenzial. Genau der richtige für den BVB.

Ob sich Nwajei irgendwann in die Liste mit unter anderem Haaland, Sancho und Bellingham einreihen wird, zeigt sich womöglich schon bald.