Borussia Dortmund: Hammer für BVB-Star! Nagelsmann sorgt für faustdicke Überraschung

Große Überraschung bei der Nominierung der Nationalmannschaft: Mats Hummels wurde von Bundetrainer Julian Nagelsmann in den Kader für die Länderspiele gegen die USA und Mexiko berufen. Der BVB-Star kehrt nach über zwei Jahren zur DFB-Elf zurück.

Für andere Stars von Borussia Dortmund ist die Nominierung vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann hingegen ein Schlag ins Gesicht. Mehrere BVB-Profis fehlen im Aufgebot.

Borussia Dormtund: Hummels dabei, Schlotterbeck nicht

Die Karten werden unter Julian Nagelsmann wirklich neugemischt, das hat der neue Bundestrainer mit seiner Nominierung jetzt mehr als klar gemacht: Mats Hummels, der unter Hansi Flick kein Thema mehr war, ist nach starken Auftritten in der Bundesliga zurück im DFB-Kader. Das gab der Verband am Freitagmorgen (6. Oktober) bekannt.

Hummels sei aufgrund seiner Erfahrung, Führungspersönlichkeit und taktischem Verständnis mit dabei, erklärte Nagelsmann. Er brauche ihn für das „Coaching“ in der Viererkette. „Ich verspreche mir, dass er die Dinge, die ich sehen will, weitertragen kann“, sagt Nagelsmann.

Nicht mit dabei sind hingegen die BVB-Stars Nico Schlotterbeck, Emre Can, Marco Reus, Felix Nmecha und Karim Adeyemi. Für sie ist die Nicht-Nominierung ein Schlag ins Gesicht. Warum sie fehlen, erklärte Nagelsmann zunächst nicht.

„Wir sind ein neues Trainerteam und wollen möglichst viele Spieler im Kreis der Nationalmannschaft sehen. Es ist unser Ziel, dass wir uns in der kurzen Zeit, die wir haben, maximal schnell aneinander gewöhnen und in den wenigen Trainingseinheiten versuchen, die Inhalte umzusetzen. Ich erwarte auch in dieser kurzen Zeit, dass man sieht, dass jeder Lust hat, für den DFB zu spielen, dass jeder Lust hat, Spiele zu gewinnen, auch im Hier und Jetzt. Jeder soll top fokussiert sein und mit dem nötigen Spaß, der nötigen Lust und vor allem der nötigen Gier die USA-Reise bestreiten“, wird Nagelsmann in einer DFB-Pressemitteilung zitiert.

Drei Debütanten dabei

Neben Hummels ist auch Leon Goretzka wieder mit dabei. Zudem feiert mit Chris Führich (VfB Stuttgart) ein Ex-BVB-Star sein Debüt, ebenso wie Kevin Behrens (Union Berlin) und Robert Andrich (Bayer Leverkusen).