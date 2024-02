Borussia Dortmund: Mega-Wettbieten um Juwel eröffnet! Hat der BVB überhaupt eine Chance?

In vielen europäischen Ligen sorgen immer wieder Top-Talente für Aufregung. Schon in jungen Jahren gehören diese Spieler zu den Leistungsträgern bei ihren Teams. Kein Wunder also, dass die Interessenten dann Schlange stehen. Auch Borussia Dortmund ist stets dabei, wenn über die Zukunft der Youngsters spekuliert wird.

Doch da ist Borussia Dortmund wie so oft nicht allein. Neben dem BVB sind nämlich noch zahlreiche andere Teams interessiert. Dieses Mal geht es um ein Juwel aus Italien. Wer wohl den Zuschlag bekommen wird?

Borussia Dortmund: Mega-Wettbieten um Juwel eröffnet

Dass junge Spieler bei Borussia Dortmund den Durchbruch schaffen können, zeigte sich in der Vergangenheit immer wieder. Beispiele gibt es genug. Zu den bekanntesten Talenten gehören wohl Erling Haaland, Jadon Sancho oder Jude Bellingham. Aus allen drei Ex-BVB-Profis wurden mittlerweile Mega-Stars.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Juwel enthüllt Details über BVB-Rückkehr – „War mein Wunsch“

Ob sich das gleiche bald mit Matias Soule von Juventus Turin wiederholt? Der Stürmer hat laut der italienischen Zeitung „Gazetta dello Sport“ das Interesse zahlreicher Bundesligaklubs geweckt. Neben dem BVB sollen sich auch der FC Bayern und RB Leipzig um ihn bemühen. Das sind nur die Klubs aus Deutschland, die ihn wollen.

Demnach zählen noch Newcastle United, Crystal Palace sowie Monaco und Nizza zu den restlichen Klubs, die Soule unbedingt verpflichten wollen. Im Winter lag dem 20-Jährigen sogar eine Offerte aus Saudi-Arabien vor. Die lehnte er allerdings direkt ab.

Wer bekommt den Zuschlag?

Laut dem Bericht sollen Borussia Dortmund und die restlichen Bundesliga-Vereine schon Kontakt zum Lager des Angreifers aufgenommen haben. Es ist noch unklar, wie fortgeschritten die Gespräche seien. Bei Juventus Turin ist Soule noch bis 2026 gebunden. Bis zum Saisonende ist er an Frosinone Calcio verliehen. Beim italienischen Traditionsverein weiß man um das Potenzial des Argentiniers.

Lediglich, wenn der Preis bei der Ablöse stimmen sollte, würden die Turiner den Youngster abgeben. Im Sommer plant Juventus nämlich auf dem Transfermarkt anzugreifen. Dafür benötigt der Rekordmeister Geld. Womöglich könnte durch Soule etwas in die Kassen fließen.

Mehr Nachrichten für dich:

Schon im vergangenen Sommer wurde Soule mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Borussia Mönchengladbach hatte wohl großes Interesse, aber es kam nicht zu einem Wechsel.