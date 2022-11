Wolfsburg – BVB: Bitter! Terzic verkündet nächsten Reus-Schock

Vor der Partie Wolfsburg – BVB am Dienstag (8. November, 20.30 Uhr) gibt es die nächste schlechte Nachricht!

Auf der Pressekonferenz verkündete Dortmunds Trainer Edin Terzic, dass der gerade wieder genesene Kapitän Marco Reus das Training abbrechen musste. Ob er bei Wolfsburg – BVB dabei ist, ist unklar.

Wolfsburg – BVB: Nächster Reus-Schock

Die Freude im Derby gegen den VfL Bochum (3:0) war groß. Marco Reus kehrte endlich nach seiner Verletzung im Spiel gegen den FC Schalke 04 Mitte September zurück. In der 67. Minute wurde der Nationalspieler für Giovanni Reyna eingewechselt.

Gerade rechtzeitig vor der anstehenden Weltmeisterschaft in Katar. Doch ob er da überhaupt teilnehmen wird? Es gibt nämlich wieder große Sorgen um Reus.

Am Montag (7. November) gab es von Coach Edin Terzic vor dem Spiel Wolfsburg – BVB die schlechte Nachricht: „Marco Reus hatte gestern Schmerzen und musste das Training abbrechen“, so der Trainer auf der Pressekonferenz. Zwar sah es ein Tag später wieder etwas besser aus, doch es wird sich erst im Abschlusstraining klären, ob Reus mit nach Wolfsburg fährt oder verletzt ausfällt.

Wolfsburg – BVB ohne Reus?

Wie genau und ob es sich erneut um das Sprunggelenk handelte, erklärte Terzic nicht. Ob Borussia Dortmund und Reus neben dem Wolfsburg-Spiel und der letzten Partie des Jahres bei Borussia Mönchengladbach (11. November) es riskieren, den Nationalspieler einzusetzen, bleibt abzuwarten.

Schließlich beginnt am 18. November die Weltmeisterschaft in Katar, an der Reus gerne teilnehmen würde.

Mehr News:

Am Donnerstag (10. November) wird übrigens DFB-Coach Hansi Flick seinen Kader für die WM 2022 bekanntgeben. Bereits am 21. Oktober musste Bundestrainer Hansi Flick der FIFA 50 Kandidaten mit Aussichten auf eine WM-Nominierung melden. Den finalen DFB-Kader für die WM 2022 mit 26 Spielern gibt der Bundestrainer nun am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz auf dem DFB-Campus bekannt.