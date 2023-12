Borussia Dortmund: Nach turbulenten Wochen – Reus meldet sich deutlich zu Wort

Eine wilde Achterbahnfahrt mussten die Fans von Borussia Dortmund in den vergangenen Monaten durchmachen. Kurz vor dem Ende der Hinrunde gab es viele negative Ergebnisse. Vier Spiele in Folge gab es für den BVB sogar keinen einzigen Sieg.

Dementsprechend vermehrten sich die Berichte über eine mögliche Entlassung von Cheftrainer Edin Terzic. Dabei sollen auch einige Spieler von Borussia Dortmund nicht einverstanden sein, wie der Coach trainiert und spielen lässt. Dazu zählt auch Marco Reus. Der ehemalige Kapitän hat sich jetzt an die Anhänger gewandt.

Borussia Dortmund: Brennt beim BVB der Baum?

In der Champions League den Gruppensieg geholt, wenig später folgte das Aus im DFB-Pokal und dann gab es eine Enttäuschung nach der anderen. Mittlerweile wartet Borussia Dortmund seit sechs Pflichtspielen auf einen Erfolg. Nach den beiden Remis gegen Augsburg und Mainz (je 1:1) gab es sogar Aufregung um Edin Terzic.

So berichteten „Sky“ und „Bild“, dass es innerhalb der Mannschaft einige Spannung geben soll. Schon vor dem Mainz-Spiel soll es einen „Spieler-Aufstand“ gegeben haben. Demnach seien einige Führungsspieler bei BVB-Boss Hans-Joachim Watzke vorstellig gewesen und hätten Terzic‘ taktische Ausrichtung stark kritisiert. Darunter Marco Reus. Zwischen dem ehemaligen Kapitän und Terzic soll sogar Eiszeit herrschen. Gegen Mainz saß der Nationalspieler die kompletten 90 Minuten auf der Bank, wurde nicht eingewechselt.

Reus bedankt sich bei BVB-Fans

Nun hat sich Reus erstmals wieder zu Wort gemeldet, allerdings ohne auf das Thema mit Terzic einzugehen. Der frühere Kapitän bedankte sich indes bei den Fans von Borussia Dortmund für die Unterstützung. „Ich wollte einfach mal Danke sagen für die unglaubliche Unterstützung in diesem Jahr. Ich weiß, manchmal ist es nicht ganz so leicht, trotzdem sind wir sehr dankbar, dass ihr für uns da seid und dass ihr uns immer unterstützt, egal in welchen Zeiten“, sagte Reus an Heiligabend in einer Videobotschaft des Vizemeisters und ergänzte: „Hoffen wir mal auf ein viel, viel besseres Jahr 2024.“

Nach dem Gruppensieg in der Champions League und dem Einzug ins Achtelfinale laufen die Schwarzgelben in der Bundesliga als Tabellenfünfter den Ansprüchen weit hinterher. Im DFB-Pokal ist, wie bereits erwähnt, nach dem Ausscheiden nichts mehr zu holen.

Jetzt ist die Hoffnung beim BVB-Anhang groß, dass nach den vielen Spekulationen und den wilden Wochen, das neue Jahr besser und erfolgreicher wird für den deutschen Vizemeister.