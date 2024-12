Borussia Dortmund: Bitterer Anblick! DAS schmerzt jedem BVB-Fan

Bei Borussia Dortmund hat er sich mit rasender Geschwindigkeit in die Herzen der Fans gespielt: Ian Maatsen hat in der vergangenen Rückrunde überragende Leistungen für Schwarz-Gelb gezeigt und hatte einen großen Anteil an dem Erreichen des Champions-League-Finals (0:2 gegen Real Madrid). Der BVB hatte ihn langfristig gehalten, doch der finanzielle Rahmen hätte die Sommerplanung gesprengt.

Nach seiner Leihe bei Borussia Dortmund kehrte er zum FC Chelsea zurück, ehe es weiter zu Aston Villa ging. In Birmingham läuft es für den Niederländer jedoch noch nicht. Für Schwarz-Gelb und alle Borussen ist dies wohl nur schwer zu ertragen.

Borussia Dortmund: Maatsen bei Villa nur Reservist

Satte 45 Millionen Euro hat Villa im Sommer für die Ex-BVB-Leihgabe bezahlt. Diese Summe hätte auch Schwarz-Gelb auf den Tisch legen müssen, um den Linksverteidiger langfristig an sich binden zu können. Doch den Bossen war dies zu viel Geld für einen einzigen Spieler. So wechselte Maatsen nach Birmingham zum erfolgreichen Premiere-League-Klub.

Doch dort läuft es für den 22-Jährigen noch so überhaupt nicht. Wettbewerbsübergreifend stand Maatsen bisher lediglich sechsmal in der Startelf – in der Liga gar nur zweimal. Maatsen sitzt große Teile der bisherigen Saison auf der Bank. Und das, obwohl er beim BVB gezeigt hat, wie viel Qualität er besitzt.

Bei den Westfalen war er Dauerbrenner und stand – sofern er fit war – eigentlich immer in der Startelf von Ex-Coach Edin Terzic. Unter seinem neuen Coach, Unai Emery, ist das ganz anders. Bei Aston Villa muss er um jede Einsatzminute kämpfen.

Schweren Stand unter Koeman

Und auch in der niederländischen Nationalmannschaft sieht es für Maatsen derzeit nicht allzu rosig aus. Bondscoach Ronald Koeman setzt regelmäßig auf andere Spieler. Noch immer wartet Maatsen auf sein Pflichtspiel-Debüt die Elftal. Zuletzt hatte Koeman den Ex-BVB-Star gar nicht nominiert. Sollte er auch in Zukunft bei Aston Villa nicht die gewünschte Einsatzzeit bekommen, wird er auf diesen Karriereschritt wohl weiter warten müssen.

Maatsen und der BVB – das war in der vergangenen Rückrunde eine echte Liebesgeschichte. Bei den Villans kann davon noch keine Rede sein. Zwar spielte BVB-Linksverteidiger Ramy Bensebaini bis dato eine sehr ordentliche Saison, doch angesichts seiner Rolle in Birmingham, dürfte ihn der ein oder andere Borusse dennoch vermissen.