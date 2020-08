Borussia Dortmund: ER fehlt beim BVB-Training – aus DIESEM kuriosen Grund

Seit Montag ist Borussia Dortmund wieder ins Mannschafstraining eingestiegen. Der BVB ackert für die neue Saison.

Gleich zu Beginn der Vorbereitung musste jetzt Luca Unbehaun aussetzen. Der BVB-Nachwuchskeeper fehlte mit einer kuriosen Verletzung.

Borussia Dortmund: Unbehaun fehlt im Training – wegen kurioser Verletzung

Die Vorbereitung hat begonnen. Borussia Dortmund schuftet seit Montag auf dem heimischen Trainingsgelände. Bei 30 Grad bringt Trainer Lucien Favre die Spieler an ihre Grenzen. Die Grundlage für die Saison wird in diesen Tagen gelegt.

Nicht mit dabei waren Marco Reus und Marcel Schmelzer. Sie fehlen noch länger. Thomas Delaney und Mo Dahoud trainierten individuell hinter verschlossenen Türen. Mats Hummels hat nach wie vor mit Sprunggelenksproblemen zu kämpfen. Laut „Ruhr Nachrichten“ soll er aber mit ins Trainingslager nach Bad Ragaz reisen und dort Teile des Trainings wieder absolvieren.

DESHALB fehlt Luca Unbehaun

Auf der Verletztenliste tauchte heute aber noch ein anderer auf: Luca Unbehaun. Der 19-Jährige Keeper musste passen. Ihn hatte eine Wespe unglücklich in die Hand gestochen. Die Torwarthandschuhe konnte er deswegen nicht anziehen. Spätestens zum Trainingslager in Bad Ragaz sollte die Wunde aber wieder verheilt sein.

Zum Start der Vorbereitung mischen auch zahlreiche junge Talente das BVB-Training auf. Youssoufa Moukoko, Ansgar Knauff, Immanuel Pherai und Nnamdi Collins sind aktuell mit dabei. Bei Moukoko gilt es als sicher, dass er bei den Profis bleibt. Beim Rest wird es sich in der Vorbereitung zeigen.

Die Testspiel-Gegner von Borussia Dortmund

SC Altach, 12. August, 17 Uhr

FK Austria Wien, 16. August, 16 Uhr

MSV Duisburg, 22. August, 15.30 Uhr (2 x 30 Minuten)

Feyenoord Rotterdam, 22. August 16.45 Uhr (2 x 30 Minuten)

SC Paderborn, 28. August

VfL Bochum, 28. August

So ist der Plan des BVB

Die ersten Tage wird der BVB noch in Dortmund-Brackel trainieren. Am 10. August geht es schließlich für eine Woche in die Schweiz. Wie üblich hält Borussia Dortmund in Bad Ragaz sein Trainingslager ab.

Testspiele für die Vorbereitung hat der BVB ebenfalls schon terminiert. Dortmund spielt unter anderem gegen Austria Wien und wird dort auf Ex-Trainer Peter Stöger treffen. Die erste Runde des DFB-Pokal findet um den 11. September statt, eine Woche später startet die Bundesliga. (fs)