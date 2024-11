Borussia Dortmund: Frust bei BVB-Star – ergreift er jetzt die Flucht?

Krisenstimmung bei Borussia Dortmund. Nach gerade einmal 13 Punkten aus acht Ligaspielen sowie dem jüngsten DFB-Pokal-Zweitrundenaus in Wolfsburg steht der neue Trainer Nuri Sahin schon jetzt unter Druck.

Denn neben den Ergebnissen passen derzeit auch die Leistungen auf dem Rasen nicht. Für die hohen Ansprüche bei Borussia Dortmund dürfte das bislang zu wenig sein. Ergreift ein BVB-Star nun schon die Flucht? Ein Abgang soll nicht ausgeschlossen sein!

Borussia Dortmund: Kobel vor BVB-Abflug?

Gregor Kobel gehört seit Jahren zu den absoluten Leistungsträgern im Dortmunder Trikot. Der 26-Jährige gehört auf der Torwartposition zu einer der besten seines Fachs, ist auch deswegen beim BVB unumstritten. Seinen Vertrag beim Revierklub verlängerte er im Oktober letzten Jahres sogar bis 2028, ein Abgang schien in weite Ferne gerückt zu sein. Kommt es nun zur Wende?

Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, soll Kobel mit der aktuellen Situation bei Borussia Dortmund alles andere als zufrieden sein. Bezeichnend: Sein Ausraster kurz nach der Pokal-Pleite in Wolfsburg. Schon da war zu sehen, dass der Schweizer unzufrieden ist. Demnach scheint ein vorzeitiger Abgang des Torhüters nicht mehr ausgeschlossen, sollte sich die sportliche Situation beim BVB nicht verbessern.

Premier-League-Klubs dran?

An Interessenten für den 26-Jährigen dürfte es zudem wohl nicht mangeln. Vor allem Klubs aus der englischen Premier League wurde in der Vergangenheit immer mal wieder ein Interesse an Kobel nachgesagt. Da dürfte auch die Vertragssituation des Dortmunders nicht abschrecken, schließlich gelten Klubs aus England als zahlungsfreudig.

Bis auf Weiteres dürfte Kobel jedoch beim BVB bleiben, ein Blitzwechsel im Winter erscheint derzeit unwahrscheinlich. Im Topspiel gegen RB Leipzig (2. November) muss Trainer Sahin allerdings verletzungsbedingt auf seine Nummer eins verzichten. Stattdessen wird Alexander Meyer den Dortmunder Kasten hüten.