Borussia Dortmund: Trotz Leistungsexplosion – Terzic mit deutlicher Ansage an BVB-Star

Karim Adeyemi befand sich in den vergangenen Wochen bei Borussia Dortmund in herausragender Form. Nach seinem schwierigen Start bei den Schwarzgelben scheint der Knoten beim Offensivspieler nun geplatzt zu sein.

Nachdem er bereits in der Bundesliga Torbeteiligungen sammeln konnte, hat der 21-Jährige nun den wichtigen Führungstreffer von Borussia Dortmund gegen den FC Chelsea erzielt. Im Anschluss gab es dafür viel Lob von Edin Terzic, der seinen Offensivspieler nun allerdings auch fordert.

Borussia Dortmund: Terzic lobt Adeyemi

Auf der Pressekonferenz nach dem Achtelfinalhinspiel der Dortmunder gegen Chelsea hat sich Edin Terzic zur Leistungsexplosion von Karim Adeyemi geäußert und versucht zu erklären, weshalb diese erst jetzt kam. „Das BVB-Trikot ist einen Ticken schwerer als das von Salzburg, die Erwartungshaltung war sehr groß. Er ist sehr gut in die Vorbereitung gestartet und war dann nach Verletzung sechs Wochen raus“, so der BVB-Coach. Laut dem 40-Jährigen hätte der Neuzugang „ein bisschen Pech in der Bundesliga gehabt“.

Aufgrund dessen hätte Terzic mit Adeyemi „über ein paar Dinge gesprochen und er hat sich dann ein paar Dinge vorgenommen. Er hat auch in seinem persönlichen Umfeld ein paar Sachen umgestellt. Was aber extrem wichtig ist: Er hat schon in den ersten beiden Spielen im neuen Jahr wieder gute Szenen gehabt.“

Borussia Dortmund: Was Terzic nun fordert

Im Anschluss machte der BVB-Coach dann deutlich, dass der Offensivspieler seine Leistungen nun bestätigen muss. „Wir hoffen, dass es nicht nur ein Knoten ist, der geplatzt ist, sondern dass es eine konstante Leistung von ihm wird. Weil dann wird er uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Er macht es aktuell richtig, richtig gut und wir hoffen einfach, dass wir sehr viel Spaß an ihm haben“, so der 40-Jährige.

Seit dem Jahreswechsel überzeugt Adeyemi fast wöchentlich mit herausragenden Leistungen. In der Bundesliga konnte der Pfeilschnelle Offensivspieler schon zwei Tore und eine Vorlage erzielen sowie mit seiner Geschwindigkeit gegen den SC Freiburg eine gelb-rote Karte provozieren. Nun hat er seinen Klub auch in der Champions League gegen die Londoner zum Sieg geschossen.