Borussia Dortmund: Nach Länderspiel-Absage – BVB-Star drohen heftige Konsequenzen

Aktuell sind 14 Spieler von Borussia Dortmund mit ihren Nationalmannschaften unterwegs und absolvieren entweder Freundschafts- oder Qualifikationsspiele. Eigentlich waren es zuvor 15 Profis, ehe am Montag (13. November) eine Absage eines BVB-Stars folgte.

Genauer gesagt geht es dabei um Karim Adeyemi, der für die Partien der deutschen U21-Nationalmannschaft nominiert wurde. Doch der Flügelstürmer von Borussia Dortmund sagte die Länderspielreise ab, um sich auf den BVB zu konzentrieren. Eine Entscheidung, die bei DFB-Coach Julian Nagelsmann wohl gar nicht gut angekommen sei. Adeyemi sollen sogar nun heftige Konsequenzen drohen.

Borussia Dortmund: Drohen Adeyemi jetzt heftige Konsequenzen?

Es kommt nicht oft vor, dass ein Spieler die Länderspiele mit seiner Nationalmannschaft absagt. Wenn es passiert, dann meistens aufgrund von Verletzungen oder sonstigen privaten Gründen. Karim Adeyemi von Borussia Dortmund lehnte die Einladung zur deutschen U21-Nationalmannschaft jedoch ab, weil er sich eher auf den BVB konzentrieren wollte.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Irre Enthüllung! Terzic verhindert BVB-Hammer

Das bestätigt U21-Trainer Antonio Di Salvo. „Es ist so, dass Karim aktuell beim Verein bleiben möchte, um seine gesteckten Ziele zu erreichen“, zeigte sich der Coach von der Entscheidung des Flügelspielers enttäuscht. Denn es sei klar, „dass uns Karim mit seiner Qualität geholfen hätte.“

Nun berichtet die „Bild“, dass ein Entschluss gegen die U21 nicht im Einvernehmen mit dem DFB getroffen wurde. Der Verband habe seine Absage zwar akzeptiert, bei Nationaltrainer Julian Nagelsmann soll diese aber überhaupt nicht angekommen sein.

Nagelsmann von Adeyemi wohl enttäuscht

Es ist bereits das zweite Mal in Folge, dass der Profi von Borussia Dortmund nicht zur A-Nationalmannschaft berufen wurde. Damals hatte Nagelsmann Adeyemi in einem persönlichen Gespräch darum geraten, in die U21 zu gehen. Bei der vergangenen Länderspielperiode kam Adeyemi dort unter Di Salvo auch zum Einsatz.

Mehr News für dich:

Laut dem Bericht drohen Adeyemi nun heftige Konsequenzen. So sollen seine Chancen auf eine Berufung in den Kader für die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land deutlich geschrumpft sein. Für den BVB-Star wäre das definitiv ein bitterer Rückschlag. Ohnehin ist er aktuell nicht in einer guten Verfassung, wie er es noch in der vergangenen Saison war. So wurde er bei der 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende von Cheftrainer Edin Terzic bereits zur Halbzeit ausgewechselt.