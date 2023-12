Borussia Dortmund: Jetzt herrscht Gewissheit! Bitterer Rückschlag für BVB-Star

Es hatte sich nach dem 1:1-Unentschieden von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Paris Saint-Germain schon angedeutet, nun herrscht wohl bitterer Gewissheit.

Borussia Dortmund muss mehrere Wochen auf Karim Adeyemi verzichten. Der Offensivspieler wird aufgrund muskulärer Probleme in diesem Jahr dem BVB nicht mehr zur Verfügung stehen.

Borussia Dortmund: Jetzt herrscht Gewissheit!

Gegen PSG sorgte er für die 1:0-Führung und kurz vor dem Ende der Partie musste er dann verletzt raus. Schon da gab es große Sorgen um Karim Adeyemi, der zuvor einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen hatte. Beim Youngster hatte der BVB nach einem schweren Start große Hoffnungen, dass er endlich aus seiner Formkrise herauskommt.

Jetzt aber gibt es schlechte Nachrichten. Wie „Sky“ berichtet, fällt der Offensivspieler aufgrund muskulärer Probleme drei Wochen aus. Damit wird Adeyemi also die restlichen beiden Partien der Hinrunde gegen den FC Augsburg (16. Dezember, 15.30 Uhr) und gegen den FSV Mainz 05 (19. Dezember, 20.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen.

In der Hinrunde kam Adeyemi auf 18 Pflichtspiele in der Bundesliga, in der Champions League und DFB-Pokal. Dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen.

Bitterer Rückschlag für Adeyemi

Auf der Pressekonferenz am Freitag (15. Dezember) vor dem Auswärtsspiel in Augsburg gab es von Edin Terzic noch lobende Worte für den Youngster. „Karim hat es durch gute Leistungen nach Einwechslungen gezeigt, wozu er in der Lage ist. Es steckt so viel Potenzial in Karim. Es ist die Herausforderung, das in gute Leistungen umzumünzen“, sagte der Coach von Borussia Dortmund, der zu dem Zeitpunkt wohl noch nicht wusste, dass der Offensivspieler ausfallen wird.

Terzic erklärte, dass hinter dem Einsatz von Adeyemi noch ein Fragezeichen sei – genauso wie für Salih Özcan und Marcel Sabitzer. Beide Stars sind aber im Gegensatz zu Adeyemi mit in den Flieger nach Augsburg gestiegen. Ebenfalls mitgeflogen sind drei U23-Spieler: Hendry Blank, Antonios Papadopoulos und Samuel Bamba.