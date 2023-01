Borussia Dortmund: Top-Talent lehnt Verlängerung ab – schlägt der BVB jetzt zu?

Obwohl Borussia Dortmund angekündigt hat, in diesem Winter auf dem Transfermarkt nicht sonderlich aktiv werden zu wollen, kommt nun doch noch etwas Schwung rein. Mit Julian Ryerson konnte Sebastian Kehl bereits einen Außenverteidiger verpflichten und mit Ivan Fresneda sollen die Schwarzgelben einen weiteren Spieler an der Angel haben.

Nun wurde bekannt, dass Borussia Dortmund auch noch einen neuen Offensivspieler im Visier hat. Dieser würde das Profil des dringend benötigten Flügelspielers erfüllen. Die Rede ist von Julien Duranville. Der Belgier steht vor dem Medizincheck in Dortmund.

Borussia Dortmund mit Interesse an nächstem Top-Talent – Medizincheck steht bevor

Wie das Portal „Voetbalkrant“ aus den Niederlanden berichtet, soll Julien Duranville keine Absichten haben, seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag beim RSC Anderlecht zu verlängern und stattdessen den Verein am liebsten schon im Winter verlassen möchte. Bereits seit letztem Sommer soll der BVB großes Interesse an dem 16-Jährigen haben, nun könnte ein Wechsel des Belgiers tatsächlich kurz bevorstehen.

Der BVB ist an Julien Duranville interessiert Foto: IMAGO / Panoramic International

Bei einem Transfer soll der belgische Erstligist dem Bericht zufolge wohl mindestens zehn Millionen Euro fordern, damit sie ihren Kader in der Winterpause weiter verstärken können. Ursprünglich wollten sie ihr Offensivtalent nicht ziehen lassen, sehen sich nun allerdings gezwungen, dem Willen des Spielers nachzugeben.

Laut der „L’Equipe“ soll der Transfer schon weiter sein. Die französische Zeitung berichtet, dass Duranville bereits am Donnerstag (26. Januar) den Medizincheck in Dortmund absolvieren soll. Im Anschluss soll der Belgier einen Vertrag über 4,5 Jahre unterschreiben und der BVB 8,5 Millionen an den RSC Anderlecht überweisen. Die Summe könnte mit Boni noch auf 11,5 Millionen Euro ansteigen.

Borussia Dortmund: Wäre Duranville eine Verstärkung für den BVB?

Eine direkte Verstärkung wäre er nicht. Der Grund: Der 16-Jährige kuriert aktuell einen Muskelteilabriss aus. Wann er zurückkehren wird, ist offen. Ein vielversprechender Spieler für die Zukunft ist der Rechtsaußen allerdings allemal.

In der aktuellen Saison kommt Duranville auf 14 Spiele für den RSC Anderlecht. In diesen erzielte er zwei Tore, absolvierte allerdings weniger als die Hälfte der möglichen Spielminuten für sein Team.