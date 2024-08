Borussia Dortmund: Pikante Brandt-Aussagen – BVB-Star nimmt kein Blatt vor dem Mund

Wenn für Borussia Dortmund am Samstag (23. August) die neue Bundesliga-Saison gegen Eintracht Frankfurt beginnt, wird einmal mehr auch Julian Brandt im Fokus stehen. Der Mittelfeldakteur ist seit dieser Saison Vizekapitän des BVB und wird so noch mehr Verantwortung übernehmen (müssen).

Vor dem Saisonstart sorgte der Fanliebling allerdings mit Äußerungen über seinen Teamkollegen Karim Adeyemi für Diskussionen. Im Fantalk „Brinkhoffs Ballgeflüster“ spricht der Offensiv-Akteur ein Reizthema bei Borussia Dortmund an.

Borussia Dortmund: Brandt scherzt über Teamkollege Adeyemi

Brandt gehört nach den Abgängen von Marco Reus und Mats Hummels nun endgültig zu den Führungsspielern bei Schwarz-Gelb. Er muss also ab sofort vorangehen, sein Wort wird nun noch mehr Gewicht haben als ohnehin schon. Und klare Ansagen liefert der 28-Jährige schon vor dem Start in die neue Bundesliga-Spielzeit. Dabei geht es vor allem um Teamkollege Karim Adeyemi.

In dem Fantalk mit Nobby Dickel und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld hat er unter anderem über das vergangene Pokalspiel gegen Phönix Lübeck (4:1) und sein Tor gesprochen. Brandt bekam einen langen Ball von Neuzugang Pascal Groß und vollendete gefühlvoll.

Eine weitere Möglichkeit, was er mit dem Ball hätte machen können, kam dem Zehner noch in den Sinn. „Am Ende hätte ich mich auch in Adeyemi-Manier fallen lassen können und hätte wahrscheinlich einen Elfmeter bekommen“, scherzte der 28-Jährige über seinen Teamkollegen.

Schwalbenkönig Adeyemi?

Dieses Thema ist beim BVB durchaus etwas heikel. In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Szenen, als Adeyemi im gegnerischen Strafraum zu Fall kam. Es gab jedoch nur selten einen Elfmeter dafür. Denn der Ruf des „Schwalbenkönigs“ eilte dem 22-Jährigen voraus.

In diesem Jahr hat Adeyemi bereits zwei Elfmeter herausgeholt – einen davon im Pokalspiel gegen Lübeck. In der Bundesliga hat er bei vielen Schiedsrichtern jedoch einen unglücklichen Ruf weg.