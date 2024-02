Borussia Dortmund: Dank Real Madrid und Bellingham – winkt dem BVB ein Geldregen?

Als Jude Bellingham im vergangenen Sommer Borussia Dortmund verließ und zu Real Madrid wechselte, konnte wohl keiner erahnen, wie gut das Top-Talent beim spanischen Rekordmeister einschlägt: 29 Spiele, 20 Tore, acht Vorlagen und den Supercup-Titel.

Borussia Dortmund brachte er bereits allein durch die Ablöse rund 103 Millionen Euro ein. Nun hofft der BVB auf noch mehr Kohle. Dabei drücken die Schwarzgelben Real Madrid und Bellingham die Daumen.

Borussia Dortmund hofft auf Real Madrid und Bellingham

Als Real Madrid am Dienstag (13. Februar) bei RB Leipzig zu Gast war, schaute auch Borussia Dortmund genau hin. Allerdings nicht wegen Jude Bellingham, der aufgrund einer Verletzung für rund zwei Wochen den Königlichen nicht zur Verfügung stehen wird. Der BVB wird nämlich sicherlich hoffen, dass die Leipziger schon im Achtelfinale rausfliegen werden. Das Hinspiel verlor die Mannschaft von Trainer Marco Rose bereits knapp mit 0:1 und muss nun in einigen Wochen im Santiago Bernabeu in Madrid dann ran.

Doch warum ist der BVB gegen ein anderes deutsches Team? Es geht hier nicht etwa um die Antipathie gegen RB Leipzig, sondern vielmehr um die reformierte Klub-WM. Seitdem vergangenen Jahr sind einige Details um Mega-Turnier enthüllt worden und die Dortmunder machen sich große Chancen, dabei zu sein. Für jedes Land dürfen maximal zwei Mannschaften teilnehmen. Der FC Bayern hat derzeit die besten Chancen aller deutschen Klub. Dahinter kommt der BVB.

Derzeit stehen die Chancen auch für die Dortmunder gut. In der Koeffizienten-Tabelle steht die Mannschaft von Trainer Edin Terzic auf Platz vier und hat sechs Zähler mehr als Leipzig. Um die Dortmunder zu überholen, muss RB in der Champions League drei Spiele hintereinander gewinnen und hoffen, dass der BVB keine Siege mehr holt. Fliegt Leipzig im Achtelfinale raus, kann der BVB nicht mehr überholt werden.

BVB winkt Geldregen

Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel sieht das auch bislang auch nicht so gut aus für RB Leipzig. Borussia Dortmund muss sogar noch gegen PSV Eindhoven (20. Februar) ran. Ein Weiterkommen für den BVB würde nicht nur viel Geld in der Champions League bedeuteten, sondern auch für eine Teilnahme an der Klub-WM.

Laut dem „Kicker“ winken den Teilnehmern bis zu 50 Millionen Dollar (umgerechnet 46,4 Millionen Euro). Geld, das der BVB sicherlich gut gebrauchen könnte. Im Rückspiel gegen RB Leipzig werden die Dortmunder dann sicherlich Jude Bellingham, der schon wieder zur Verfügung stehen könnte, mehr denn je die Daumen drücken. Gleichzeitig muss der BVB seine Hausaufgaben gegen Eindhoven aber auch selbst erledigen.