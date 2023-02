Borussia Dortmund: Irre! HIER sticht der BVB alle Bundesligisten aus

Borussia Dortmund ist zurück im Titelrennen. Nach fünf Siegen in fünf Bundesliga-Spielen beträgt der Rückstand auf die Bayern lediglich drei Punkte. Seit Wiederbeginn der Bundesliga konnte der BVB in diesem Jahr einiges an Boden auf die vorderen Tabellenplätze gut machen.

Edin Terzic ist mit Borussia Dortmund voll auf Kurs. In der Champions League die K.o-Phase erreicht, im DFB-Pokal weitergekommen und in der Bundesliga wieder ganz oben mit dabei. Diesen Erfolg hat er unter anderem einer aus BVB-Sicht herausragenden Statistik zu verdanken.

Borussia Dortmund: Talente überzeugen

Borussia Dortmund steht wie kein zweiter Verein in Deutschland dafür, junge Talente zu Top-Stars zu machen. Beispiele wie Ousmane Dembele, Jadon Sancho, Erling Haaland oder Jude Bellingham zeigen, wie sehr der BVB darauf setzt, junge Spieler zu fördern. Dies zeigt jetzt auch eine beeindruckende Statistik, in der Schwarz-Gelb alle anderen Bundesligavereine in den Schatten stellt.

Das 1:0 bei Werder Bremen von Jamie Bynoe-Gittens war bereits das 15. Tor eines BVB-Youngsters in dieser Saison. Kein anderer Verein kommt an diesen Wert auch nur ansatzweise ran. Im Gegenteil: Alle anderen 17 Bundesligavereine kommen zusammen auf 15 Teenager-Tore. Für die Westfalen trafen Bynoe-Gittens (3 Tore), Bellingham (4), Moukoko (6) und Reyna (2) im Alter von unter 20 Jahren.

„Wir haben viele Youngster, die spielen und treffen. Das macht den BVB so besonders“, erklärte Bynoe-Gittens gegenüber Sport1. Für den 18-Jährigen sei es etwas Besonderes, für Schwarz-Gelb aufzulaufen und dem BVB zusammen mit seinen „Teenager-Kollegen“ zu helfen.

BVB: Blitz-Tor sorgt für Erlösung

Lange Zeit sah es nach einem torlosen Unentschieden zwischen dem SV Werder Bremen und Borussia Dortmund aus. Dem BVB fehlte am Samstagnachmittag am Osterdeich offensiv ein wenig die letzte Zielstrebigkeit. Bis zur 66. Minute. Eine Minute zuvor eingewechselt, traf Jamie Bynoe-Gittens sehenswert per Direktabnahme zum Führungstreffer. Der 18-Jährige erlöste den BVB kurz nach seiner Einwechslung und brachte den Tabellendritten so auf die Siegerstraße. „Ich bin sehr happy, dass wir gewonnen und ich getroffen habe. Das Tor habe ich mit meinem zweiten Ballkontakt gemacht“, erklärte der Youngster nach dem Spiel.

Die Borussen-Teenies rocken die Bundesliga und lassen den BVB weiter vom Titel träumen. Ob Bellingham, Bynoe-Gittens und Co. die Statistik weiter nach oben schrauben und sich am Ende der Saison mit einer Trophäe belohnen können, bleibt abzuwarten. Für Borussia Dortmund und seine Juwele sind Zahlen wie diese aber definitiv eine Bestätigung für die außergewöhnliche Arbeit mit jungen Spielern und zeigen, dass der BVB auch in Zukunft weiterhin jungen Talenten Vertrauen schenken sollte.