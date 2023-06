Mit Ramy Bensebaini hat Borussia Dortmund bereits den ersten Transfer für die kommende Spielzeit verkündet. Dabei wird es wohl nicht bleiben. Um im Kampf um die Meisterschaft dem FC Bayern wieder gefährlich werden zu können, müssen weitere Neuzugänge her.

Dafür hat Borussia Dortmund ordentlich Kohle kassiert. Mit den Bellingham-Millionen wird der BVB auf Einkaufstour gehen. Dabei könnte der nächste Transfer womöglich schon bald verkündet werden. Das Warten hätte dann endlich ein Ende.

Borussia Dortmund: Jetzt könnte alles schnell gehen

Im Winter platzte ein Wechsel zu Borussia Dortmund. Dabei sah es noch so gut aus. Die Schwarzgelben ließen allerdings nicht locker und wollten ihn weiterhin verpflichten. Sportdirektor Sebastian Kehl blieb hartnäckig. Dafür wird er jetzt wohl belohnt.

Wie die „Bild“-Zeitung nun berichtet, hat der BVB den Zuschlag für einen der begehrtesten Rechtsverteidiger in Europa erhalten. Die Rede ist vom erst 18-jährigen Ivan Fresneda von Real Valladolid. Neben dem BVB ist auch der FC Arsenal an dem U19-Nationalspieler interessiert, hat allerdings keine Chance mehr.

Mit den Einnahmen durch den Transfer von Jude Bellingham zu Real Madrid ist ein Transfer finanzierbar. Fresneda soll rund 20 Millionen Euro an Ablöse kosten. Der Wechsel könnte laut dem Bericht schon zeitnah verkündet werden.

Fresneda im BVB-Anflug

Ein Transfer zu Borussia Dortmund ist nur deshalb realisierbar, weil Real Valladolid am vergangenen Wochenende nicht den direkten Klassenerhalt in der spanischen Liga schaffen konnte. Nach dem direkten Wiederaufstieg in LaLiga folgt nun wieder der Abstieg. Fresneda betonte zuletzt noch, dass er sich, trotz der zahlreichen Angebote, einen Verbleib bei Valladolid durchaus vorstellen könne.

Ivan Fresneda ist heiß umworben. Foto: IMAGO/Ricardo Larreina Amador

Durch den gescheiterten Klassenerhalt hat sich seine Meinung nun aber geändert. Für die zweite Liga ist das spanische Top-Talent zu gut und genau das spielte dem BVB wohl in die Karten. Auch für Valladolid ist das eher positiv, da der Klub nach dem Abstieg auf Transfererlöse angewiesen ist.

Mit seinen erst 18 Jahren gehörte Fresneda in Valladolid zu den absoluten Leistungsträgern und war aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Nun aber will er den nächsten Schritt in seiner noch so jungen Karriere wagen.