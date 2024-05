BVB: Maatsen-Schock? Ausgerechnet Neu-FCB-Coach Kompany sorgt für Aufregung

Bei Borussia Dortmund schaut man ganz genau auf die Entwicklungen beim FC Bayern. Die Münchener werden kommende Woche den neuen Trainer Vincent Kompany vorstellen, der einen Vertrag bis 2027 unterschreiben wird. Für den BVB hätte eine Einstellung des Coaches bittere Folgen.

Dabei geht es um Ian Maatsen. Der Niederländer ist seit der Winterpause bis zum Saisonende an den BVB ausgeliehen und würde im Sommer vorerst zum FC Chelsea zurückkehren. Die Dortmunder wollen ihn aber gerne fest verpflichten. Aber auch der FC Bayern ist an Maatsen interessiert. Dabei könnte Vincent Kompany eine wichtige Rolle spielen.

BVB: Maatsen-Schock?

Seitdem Ian Maatsen für den BVB aufläuft, sieht es auf den Außenverteidiger-Positionen schon wieder besser aus. Neuzugang Ramy Bensebaini konnte die Erwartungen nicht erfüllen, weshalb in der Winterpause Maatsen ausgeliehen worden war. Bis zum Saisonende bleibt er und muss dann zurück zum FC Chelsea.

Doch Dortmund will Maatsen behalten – und Maatsen will gerne bleiben. Daher muss mit den Londonern eine Einigung erzielt werden. Nur 20 Millionen Euro will Sportdirektor Sebastian Kehl für den niederländischen Nationalspieler ausgeben. Chelsea verlangt aber deutlich mehr.

Nun kommen Vincent Kompany und Bayern ins Spiel. Die Münchener sind ebenfalls an dem Leih-Star interessiert und würden ihn als möglichen Ersatz für Alphonso Davies holen, der womöglich den Verein im Sommer verlassen könnte.

Vincent Kompany als Spielverderber?

Bitter für den BVB: Maatsen und Kompany kennen sich aus der Saison 2022/23, als der Youngster damals vom FC Chelsea an den FC Burnley verliehen worden war. Dort war er unter dem Belgier gesetzt und hatte mit starken Leistungen einen enormen Anteil am Aufstieg in die Premier League. Beide sollen sich super verstanden haben.

Und jetzt wird Kompany neuer Trainer des FC Bayern und könnte die Bosse um Sportvorstand Max Eberl darum bitten, bei Maatsen in die Offensive zu gehen. Der Außenverteidiger soll eine Ausstiegsklausel im Vertrag haben, die bei rund 40 Millionen Euro liegt.

Für Borussia Dortmund ist das zu viel. Bayern würde diese Summe locker zahlen können, weshalb der Rekordmeister hier im Vorteil ist und den BVB in die Suppe spucken könnte. Eine Entscheidung wird vermutlich in den kommenden Wochen fallen.