Borussia Dortmund: Fans horchen bei Maatsen-Aussagen auf – gibt es Hoffnung?

Schon jetzt haben die Fans von Borussia Dortmund nur noch einen Sommer-Wunsch. Nach den bisherigen Auftritten von Ian Maatsen würden sie den Niederländer liebend gern langfristig halten. Seine Leihe ist erstmal nur bis zum Ende der Saison gültig.

Klar ist schon jetzt: Borussia Dortmund müsste viel Geld für Maatsen in die Hand nehmen. Doch sollte man sich dafür entscheiden, hätte man wohl gute Chancen. Das jedenfalls lassen die Worte des Spielers vermuten.

Borussia Dortmund: Maatsen voller Euphorie

Der Transfer zog sich im Winter etwas in die Länge. Eigentlich hätte der BVB Maatsen (und auch Jadon Sancho) schon gerne im Trainingslager in Marbella in die Mannschaft integriert. Bis zum Schluss kämpfte man jedoch mit Chelsea London um eine Kaufoption – die man letztlich nicht bekam.

Deshalb saß Maatsen schon einige Tage auf heißen Kohlen. Die Aussicht, endlich bei einem Verein zu sein, bei dem er regelmäßig spielt, sorgte für Euphorie. „Ich habe mich hier von Anfang an wohlgefühlt“, sagte er jetzt in einem Interview auf der Website von Borussia Dortmund.

„Das heißt: Eigentlich schon vorher, auf dem Flug nach Dortmund, habe ich ein gewisses Kribbeln gespürt, die Vorfreude darauf, für diesen Klub zu spielen“, sagt er. Worte, die den Fans runtergehen wie Öl und zeigen, dass er seinen Schritt nach Deutschland kein Stück bereut.

Chance auf Verbleib?

Dass Maatsen das durchaus ernst meint und sich bei seinen Einsätzen reinhaut, hat er in seinen ersten Wochen gleich bewiesen. Zudem unterstreichen seine Worte: Sollte sich der BVB im Sommer ernsthaft um ihn bemühen wollen, hätte man zumindest bei Maatsen selbst sehr gute Karten.

Anders dürfte das mit Blick auf Chelsea London aussehen. Denn die „Blues“ sind natürlich daran interessiert, den Niederländer für möglichst viel Geld verkaufen. Dem Vernehmen nach soll in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel über 40 Millionen Euro verankert sein.

Damit wäre er auf Anhieb der teuerste Spieler in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Dass es so weit kommt, ist nach aktuellem Stand mehr als fraglich – auch wenn sich der Spieler im Ruhrgebiet sehr wohl fühlt.