Borussia Dortmund: Haller-Comeback? Jetzt ist die Entscheidung gefallen

Bei Borussia Dortmund steht neben Donyell Malen, der den BVB in diesen Winter wohl verlassen wird, vor allem ein Akteur derzeit im Mittelpunkt: Sébastien Haller. Der Ivorer ist im Sommer an den spanischen Klub CD Leganes ausgeliehen worden. Doch diese Leihe steht nun kurz vor dem Abbruch.

Laut „Marca“ sollen sowohl der Spieler als auch der Klub ein vorzeitiges Ende des Leihgeschäfts forcieren. Wie es mit Haller konkret weiter geht, ist jedoch noch offen. Borussia Dortmund scheint eine Entscheidung jetzt getroffen zu haben.

Haller-Rückkehr zum BVB ausgeschlossen

Der 30-Jährige kam im Sommer 2022 mit großen Erwartungen zum BVB. Doch nicht zuletzt seine schwere Krebserkrankung hat ihn enorm ausgebremst. Seither kam er nicht mehr wirklich in Fahrt, Haller konnte an die Leistungen von vor der Krankheit nicht mehr regelmäßig anknüpfen. Im vergangenen Sommer entschieden sich die Parteien dann, dass Haller Spielpraxis bei Leganes sammeln solle.

Doch dort läuft es auch überhaupt nicht: Neun Spiele, keine Torbeteiligung, lediglich sechsmal stand er in der Startelf. Daher soll seine Leihe schon im Winter enden. Doch wie geht es weiter? Das ist noch nicht klar. Laut „Ruhr Nachrichten“ soll feststehen, dass ein Comeback beim BVB im Winter kein Thema sei. Schwarz-Gelb wolle den Angreifer weiter verleihen, doch die Interessenten stehen wohl nicht gerade Schlange.

Wo zieht es Haller hin?

Zuletzt gab es Gerüchte, dass der niederländische Erstligist FC Utrecht durchaus Interesse an einem Leihdeal für Haller habe. Für den Eredivisie-Klub sei ein solcher Deal jedoch nicht stemmbar. So steht der BVB-Stürmer weiterhin vor einer ungewissen Zukunft. Alle Parteien hoffen, dass sich in diesem Winter eine passende Lösung finden lässt.

Fakt ist: Mit einer solchen Entwicklung hat man bei seiner Verpflichtung 2022 kaum rechnen können. Nun bleibt nur zu hoffen, dass sich ein Klub findet, der Haller im Winter holen möchte und bei dem er wieder näher an seine alte Form heranrücken kann. Wie es dann im Sommer weitergeht, ist völlig offen.