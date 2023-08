Borussia Dortmund auf Stümersuche – wird dieser Shootingstar der Haller-Ersatz?

Ein Top-Stürmer und ein talentierter Back-Up – mit Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko ist Borussia Dortmund in der Sturmspitze eigentlich blendend aufgestellt. Doch das wird in dieser Saison nicht immer so sein: Sebastien Haller fehlt in bis zu sechs Spielen.

Deswegen will Borussia Dortmund jetzt offenbar vorsorgen und hat einen Shootingstar ins Visier genommen. Die Rede ist von Hugo Ekitike von Paris Saint-Germain. Der 21-Jährige wird mit dem BVB in Verbindung gebracht.

Borussia Dortmund: Haller fehlt mehrere Wochen

Vom 13. Januar bis zum 11. Februar findet der Afrika Cup in der Elfenbeinküste statt, dem Heimatland von Sebastien Haller. Mit der Nationalmannschaft wird Haller dort um den Titel kämpfen und dem BVB deshalb für einige Wochen fehlen. Schon jetzt ist klar: Allein durch die Gruppenphase wird Haller mindestens drei Spiele verpassen. Neben Haller wird übrigens auch der Algerier Ramy Bensebaini fehlen.

Kommt Haller mit der Elfenbeinküste bis in Finale, würde er für mindestens fünf Spiele ausfallen. Je nach dem, wie viel Urlaub der BVB seinem Spieler nach dem Turnier gönnt, vielleicht sogar mehr. Sich in dem Fall nur auf Moukoko zu verlassen, wäre ein Risiko. Ein Risiko, dass auch bei einer Verletzung besteht. Mit einem weiteren Back-up-Stürmer – quasi der Modeste-Ersatz – könnte Dortmund also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Ekitike im zweiten Anlauf zum BVB?

Borussia Dortmund ist deshalb auf der Suche nach einem Angreifer und soll dabei seine Fühler nach Hugo Ekitike ausgestreckt haben. Schon 2022 war er als möglicher Haaland-Nachfolger im Gespräche, wechselte dann aber zu Paris Saint-Germain. Nach einer einjährigen Leihe legten die Franzosen in diesem Sommer 28,5 Millionen Euro für den Angreifer auf den Tisch.

PSG will den 21-Jährige nun aber wohl schon wieder loswerden, konzentriere sich laut „Bild“ stattdessen auf eine Verpflichtung von Frankfurts Randal Kolo Muani. Ekitike konnte im Starensemble von Paris nicht überzeugen, erzielte nur vier Tore in 32 Spielen. Ein Ausweg wäre ein Wechsel nach Dortmund. Dem Bericht zufolge habe der BVB sogar schon Kontakt zu Ekitike aufgenommen.

Bleibt allerdings die Frage nach dem Preis. Das wird bislang nicht beantwortet. Mit geschätzten 20 Millionen Euro Marktwert (transfermarkt.de) und einem Vertrag bis 2027 wird Ektitike sicher kein Schnäppchen. Realistisch scheint deshalb wohl eher ein Leihgeschäft mit Kaufoption.