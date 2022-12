Borussia Dortmund: WM-Spieler wird zum tragischen Helden – keimt das BVB-Interesse wieder auf?

Seine zwei Treffer beim Sieg gegen Südkorea waren für Uruguay zu wenig. Der erste Weltmeister der Fußball-Geschichte scheiterte wie Deutschland in der Gruppenphase. Giorgian de Arrascaeta konnte sich dennoch ins Rampenlicht spielen und könnte damit wieder die Aufmerksamkeit von internationalen Top-Klubs auf sich gezogen haben – vielleicht auch von Borussia Dortmund.

Schon vor einem Jahr gab es Gerüchte um Giorgian de Arrascaeta. Damals wurde der offensive Mittelfeldspieler mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Zu einem Wechsel kam es jedoch nicht.

Borussia Dortmund: Frühes Transferziel trumpft auf

Im letzten Gruppenspiel von Uruguay gegen Ghana durfte Giorgian de Arrascaeta erstmals von Beginn an ran und zahlte das Vertrauen seines Trainers Diego Alonso gleich zurück. Mit zwei Treffern (26., 32.) brachte er die Südamerikaner in Führung. Der 2:0-Sieg war am Ende für Uruguay trotzdem zu wenig. Weil Südkorea überraschend mit 2:1 gegen Portugal gewann, setzten sich die Asiaten dank der mehr geschossenen Tore am Ende durch und stehen nun im Achtelfinale. Für Uruguay steht stattdessen die Heimreise an.

De Arrascaeta steht nach seinem Doppelpack aber dennoch wieder im Rampenlicht. Der 29-Jährige wurde schon mehrfach mit Klubs aus Europa in Verbindung gebracht. Bislang kam es allerdings nie zu einem Wechsel.

Der 28-Jährige spielt seit 2015 in Brasilien – zunächst vier Jahre für Cruzeiro und seit 2019 für Flamengo. Genau vor einem Jahr wurde er mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Damals meldete der brasilianischen Sportjournalisten Guilherme Ramos, dass der BVB ein Angebot in Höhe von acht Millionen Euro vorbereite. Heißer wurde das Gerücht damals aber nicht.

Hat der BVB seine Chance vertan?

Durch die starken Auftritt bei der WM 2022 könnte das Interesse von Borussia Dortmund aber möglicherweise neu aufflammen. Allerdings gibt es jetzt ein Problem: Statt für einen Wechsel nach Europa entschied sich de Arrascaeta damals für eine Vertragsverlängerung. Sein Arbeitspapier bei Flamengo läuft noch bis 2026. Aufgrund der Vertragslaufzeit und eines geschätzten Marktwertes von 19 Millionen Euro müsste ein Käufer nun tief in die Tasche greifen.

Selbst wenn das Interesse von Borussia Dortmund neu entfacht wurde, dürfte ein Wechsel rein aus finanzieller Sicht ein zu großes Problem darstellen.