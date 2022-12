Borussia Dortmund: Abgang im Winter? BVB-Star denkt über Wechsel nach

Wenn am 1. Januar 2023 das Transferfenster öffnet, kann sich Borussia Dortmund nach Neuzugängen umschauen. Allerdings ist auch nicht auszuschließen, dass BVB-Profis den Klub verlassen könnten.

Dazu gehört auch ein Fanliebling, der mit seiner Rolle bei Borussia Dortmund aktuell überhaupt nicht zufrieden ist. Der BVB-Star denkt auch schon über einen Wechsel nach.

Borussia Dortmund: Abgang im Winter?

Die Rede ist von Felix Passlack, der in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend in nur vier von 23 Pflichtspielen auf dem Platz stand. Insgesamt kommt der 24-Jährige auf 136 Spielminuten. Cheftrainer Edin Terzic lässt den Fanliebling kaum auflaufen. Und wenn er zum Einsatz kommt, dann immer für wenige Minuten.

Der Vertrag des Verteidigers läuft im kommenden Sommer aus. Der BVB soll nicht mehr mit ihm planen. Grund dafür sind die drohenden Mehrkosten, die verringert werden sollen. Wenn der BVB im Januar 2023 die Vorbereitung auf die wiederbeginnende Saison startet, will sich Passlack noch einmal beweisen und sich bei Terzic aufdrängen. Sollte das nicht klappen, würde das Eigengewächs einen Wechsel anstreben.

BVB-Fanliebling Passlack denkt an Abschied

Schließlich ist Passlack kommendes Jahr im besten Fußballalter. Bei der Asienreise in Singapur, Malaysia und Vietnam bekam der Abwehrspieler immerhin etwas mehr Spielzeit. In drei Partien gegen Lion City, Johor DT und der vietnamesischen Nationalmannschaft stand der Rechtsfuß auf dem Platz.

Für einen Wechsel im Winter würde Borussia Dortmund ihm keine Steine in den Weg legen. Schließlich erhoffen sich die Schwarzgelben noch eine kleine Ablöse für Passlack. Durch einen Abgang wäre dann auch Platz frei für einen Nachwuchsspieler des BVB.

Passlack spielt seit 2013 in Dortmund. Von den Jugendmannschaften spielte er sich hoch zu den Profis. Dreimal wurde er seitdem verliehen. 2017 an die TSG Hoffenheim, 2018 an Norwich City und 2019 Fortuna Sittard.