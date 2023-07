Dieser Transfer warf lange Schatten voraus und sorgte für jede Menge Diskussionen. Von dem Moment an, als erste Gerüchte um ein Interesse an Felix Nmecha aufkam, zeigten sich Teile der Fans von Borussia Dortmund schockiert. Die Gründe: eine hohe Ablöse und dessen queeren-feindliche Aussagen.

Am Ende war aller Internet-Protest allerdings vergebens. Borussia Dortmund ließ sich nicht beirren, holte den Spieler nachdem man mit ihm ein klärendes Gespräch geführt hatte. Einer glaubt fest an Nmecha und dessen Erfolg: sein Ex-Coach.

Borussia Dortmund: Nmecha mit großer Zukunft?

In der vergangenen Saison erlebte Nmecha seinen Durchbruch. Beim VfL Wolfsburg hatte er eine tragende Rolle und genoss im Mittelfeld das Vertrauen von Trainer Niko Kovac. In der Liga steuerte er drei Tore und sechs Vorlagen bei und konnte auch in anderen Aspekten überzeugen.

Der Abgang, den sich der VfL fürstlich bezahlen lässt, stimmt Kovac daher traurig. „Ich hätte ihn gerne behalten, das ist ganz klar“, verrät er gegenüber Sky. Der Neuzugang von Borussia Dortmund sei „ein super Junge, der ein Weltklasse-Fußballer werden kann.“

Große Fußstapfen warten

Dass er das Zeug dazu hat, davon muss Nmecha den Dortmunder Anhang erst noch überzeugen. Immerhin tritt er hier in die größtmöglichen Fußstapfen, nämlich die von Jude Bellingham. Dem lagen die Fans nicht nur sportlich, sondern eben auch menschlich zu Füßen.

Kovac zweifelt jedoch nicht daran, dass Nmecha es schaffen kann. Er habe in Dortmund eine neue Herausforderung auf einem ganz anderen Niveau. „Das ist Champions League, das ist Kampf um die Meisterschaft“, so Kovac. „Da muss man sich beweisen. Er wird es tun, davon bin ich überzeugt.“

Borussia Dortmund: Reicht der Kader?

Trotz des grenzenlosen Optimismus seines ehemaligen Trainers darf man wohl ruhigen Gewissens behaupten, dass es beim BVB schon Transfers gab, die unter einem besseren Stern standen. Die Kaderplanung des aktuellen Sommers ist ohnehin ein großes Thema.

Nur zwei Neuzugänge zurrte Sportdirektor Sebastian Kehl bisher fest. Etliche Wunsch-Wechsel platzten dagegen. Die Fans sind nervös. Reicht der Kader überhaupt? Die Konkurrenz rüstet dagegen kräftig auf. Es liegt auch an Nmecha bei Borussia Dortmund zu beweisen, dass das Vertrauen der Verantwortlichen gerechtfertigt war.