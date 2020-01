Borussia Dortmund: Star-Einkauf Erling Haaland: Dieses peinliche Kindheits-Video holt ihn jetzt ein

Dortmund. Wie schnell aus Kindern Erwachsene werden...

Heute wird Erling Haaland als Star-Einkauf von Borussia Dortmund gefeiert – vor drei Jahren war er noch ein „kleiner“ Junge, der auf einem norwegischen Kinderspielplatz mit seinen Kumpels ein Rap-Video dreht.

Und weil das Ganze auf Youtube noch immer abrufbar ist, holt das peinliche Video den Neu-Stürmer von Borussia Dortmund jetzt ein.

Borussia Dortmund: Erling Haaland holt peinliches Kindheits-Video ein

Ob BVB-Stareinkauf Erling Haaland bewusst war, was von ihm noch durch das Netz geistert?

Innerhalb weniger Tage wurde das zuvor drei Jahre unbeachtete Video nun über 500.000 Mal angeklickt. Und hat ebenso oft für Lacher gesorgt.

Es zeigt den 16-jährigen Erling Haaland mit zwei Kumpels, die sich die „Flow Kingz“ nannten. Der (zumindest auf Youtube) einzige Auftritt des Rap-Trios flowt aber mal gar nicht.

Haaland

Stattdessen erinnert das Video eher an „Grup Tekkan“, die 2006 mit „Wo bist du, mein Sonnenlicht?“ zu zweifelhaftem Erfolg kamen. Es wurde auf einem Kinderspielplatz in Norwegen gedreht, zeigt Haaland mit coolen Rap-Gesten in Badelatschen auf einem Bobbycar.

Begeistert dürfte der 19-Jährige nicht gewesen sein, als er bemerkte, dass dieses Fundstück noch immer durch das Internet geistert. Bei seinem aktuellen sportlichen Erfolg und dem neuen Millionengehalt bei Borussia Dortmund dürfte Erling Haaland aber drüberstehen.

Die Fans sind dagegen froh, dass sich der baumlange Norweger gegen eine Rapper-Karriere und für die Laufbahn als Fußballprofi entschieden hat.