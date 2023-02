Borussia Dortmund: BVB-Star plötzlich wieder wichtig – Terzic verteilt Sonderlob

Die Zeit von Emre Can bei Borussia Dortmund war nicht immer ganz einfach. Auf einige gute Auftritte nach seinem Wechsel 2020 folgte ein Leistungsabfall beim Mittelfeldspieler. Aufgrund dessen saß er zuletzt vermehrt auf der Bank.

In der Winterpause scheint der Profi von Borussia Dortmund allerdings eine deutliche Entwicklung hingelegt zu haben. Aufgrund dieser bekam der 29-Jährige in den letzten Partien wieder mehr Spielminuten. Nun gab es sogar ein Sonderlob von Edin Terzic.

Borussia Dortmund: Sonderlob für Emre Can

Auf der Spieltagspressekonferenz des BVB vor dem Duell gegen den SC Freiburg am Samstag (04. Februar) hat sich Trainer Edin Terzic sehr positiv zu Emre Can geäußert. „Ich finde, er nimmt die Rolle gerade sehr gut an“, lobt der BVB-Coach seinen Schützling. Dann ergänzt er: „Er geht vorweg, er ist der Emre, den wir seit Jahren auf dem Niveau kennen. Sehr zweikampfstark, sehr stark in Bodenduellen und in Luftduellen und er macht das gerade am Ball richtig, richtig gut“.

Im vergangenen Spiel gegen Bayer Leverkusen stand Can, ebenso wie gegen Mainz wenige Tage zuvor, in der Startelf der Schwarzgelben. „Er hat sich diese Chance verdient und er hat sie am Sonntag genutzt. Wir hoffen einfach, dass er genauso weiter für uns performt“, meint Terzic. Sollte dies der Fall sein, dann wäre er für den BVB „ein wichtiger Spieler“, der auch jeder anderen Mannschaft der Welt helfen könnte.

Borussia Dortmund: Wird Emre Can wieder wichtig?

Schon im Spiel gegen den SC Freiburg könnte Emre Can wieder in der Startelf stehen. Aufgrund der Tatsache, dass Salih Özcan in der Partie gegen Leverkusen die fünfte gelbe Karte gesehen hat und somit gegen die Breisgauer gesperrt fehlt, wird ein Platz im Mittelfeld des BVB frei. Diesen dürfte Emre Can dann aller Voraussicht nach besetzen.

In seiner ersten vollen Saison für den BVB absolvierte Emre Can noch 40 Spiele für die Dortmunder. In diesen stand er insgesamt 3.143 Minuten auf dem Feld. In seiner zweiten vollen Spielzeit spielte er dann nur noch 28-mal und war dabei nur noch 1.943 Minuten auf dem Platz. Während es mit nur 882 Minuten auf dem Feld in der Hinrunde schon so aussah, als würde der Negativtrend beim Mittelfeldspieler weitergehen, könnte nun die erhoffte Wendung kommen.