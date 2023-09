Borussia Dortmund: Bittere Offenbarung! Selbst Terzic kann dieses Problem nicht mehr wegreden

Beim Blick auf die Tabelle könnte man als Fan von Borussia Dortmund eigentlich zufrieden sein. Fünf Spiele, drei Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage und Platz sechs. Allerdings konnten die Schwarzgelben bislang in den Partien nicht so richtig überzeugen.

Ein Problem von vielen ist die Ladehemmung der Angreifer. Mit nur neun Treffern gehört Borussia Dortmund in dieser Saison nicht gerade zu den gefährlichsten Teams der Bundesliga. Edin Terzic ist in Sorge. Dem BVB-Trainer ist die miese Statistik seiner Stürmer bereits bekannt.

Borussia Dortmund: Terzic spricht Klartext

Serhou Guirassy (zehn Tore) vom VfB Stuttgart überragt bislang, Bayern-Star Harry Kane (sieben Tore) ist in der Bundesliga voll angekommen und Victor Boniface (sechs Tore) verzaubert mit Bayer Leverkusen ebenfalls. Und bei Borussia Dortmund? Hier können weder Sebastien Haller, Niclas Füllkrug noch Youssoufa Moukoko richtig überzeugen. Neun mickrige Tore erzielte der BVB in den ersten fünf Spielen. Die einst gefährliche Offensive kämpft derzeit mit einer Ladehemmung.

„Das ist schon ein Thema, denn da gibt es eine Korrelation, dass Mannschaften, die oben stehen, meistens viele Stürmer-Tore erzielen“, sagte Edin Terzic am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim (29. September, 20.30 Uhr).

Terzic erklärt, dass es bei den Schwarzgelben vor allem darum gehe, „dass wir uns Torchancen herausspielen. Dann vergrößert sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Jungs, die ganz vorn stehen, den letzten Ballkontakt haben, bevor der Gegner Anstoß hat.“ Was ihm Hoffnung macht: In der laufenden Trainingswoche lag der Fokus daran, die Mittelstürmer besser in Szene zu setzen.

Wer startet gegen Hoffenheim?

Wer am 6. Bundesliga-Spieltag in Sinsheim für Borussia Dortmund in der Offensive starten wird, lässt der Cheftrainer noch offen. „Ich habe alle Stürmer im Kopf, wenn ich über die Aufstellung nachdenke, an Auswechslungen denke“, sagt Terzic.

Am vergangenen Spieltag gegen Wolfsburg (1:0) durfte Neuzugang Füllkrug dran, konnte aber nicht überzeugen. „Er ist ein wichtiger Spieler für uns, sonst hätten wir ihn nicht geholt, und wir hoffen, dass bald der Knoten platzt und er endlich treffen darf“, so Terzic. Unter der Woche habe Haller gut trainiert und darf sich Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz. Währenddessen muss Moukoko wohl weiterhin nur von der Bank zuschauen.